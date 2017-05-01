Владимир Некляев: Беларусь готова к переменам 1.05.2017, 16:37

Владимир Некляев

Авторитарному режиму Лукашенко не место в центре Европы.

Об этом на первомайском митинге на Октябрьской площади в Минске заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев:

- Сегодня – День международной солидарности трудящихся. И рабочие люди Беларуси, которые не приняли унизительный декрет №3 и унизительных условий труда, которые им предлагает режим – сегодня с нами.

Пусть далеко не все, кто против режима, пришли сюда. Но можно уверенно сказать: Беларусь готова к переменам, готова к новой жизни и то, что мы сегодня тут – подтверждение тому.

Накануне нашей сегодняшней акции режим не просто арестовал, а выкрал одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича. Похищение людей и издевательство над их семьями – это многолетняя практика режима Лукашенко. И уже только из-за этого мы не можем его воспринимать и будем с ним бороться.

Режим арестовал очень хороших людей, настоящих белорусских интеллигентов и патриотов и пробует слепить из них «страшилку» под названием «Белый легион». Мы требуем освобождения ни в чем не повинных людей. Нельзя мириться с тем, чтобы в центре Европы находились в заключении невиновные люди. Но при режиме Лукашенко это стало реальностью. И по этой причине режим Лукашенко должен уйти.

Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию с акции протеста.