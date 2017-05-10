Вышел фильм-расследование о гибели Павла Шеремета 10.05.2017, 21:13

Павел Шеремет

В фильме озвучены новые факты по делу белорусского журналиста.

Документальный фильм об убийстве Павла Шеремета сняли журналисты из проекта Слідство.Інфо вместе с коллегами из международной сети OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности), передает liga.net.

В описании к фильму отмечается, что его авторы с первых часов после убийства работали на месте событий.

«Результатом этой работы стал документальный фильм, в котором авторы тщательно проанализировали события ночи перед убийством. Некоторые находки заставили команду иначе посмотреть на официальные заявления правоохранителей», - сказано в аннотации.

Авторы: Анна Бабинец, Елена Логинова, Дмитрий Гнап, Влад Лавров. Режиссер: Мэтт Сарнецки.

20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя Украинской правды Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что смерть Шеремета - это убийство. Следствие рассматривает несколько версий, расследование продолжается.