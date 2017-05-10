закрыть
10 мая 2017, среда, 21:54
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Вышел фильм-расследование о гибели Павла Шеремета

  • 10.05.2017, 21:13
Павел Шеремет

В фильме озвучены новые факты по делу белорусского журналиста.

Документальный фильм об убийстве Павла Шеремета сняли журналисты из проекта Слідство.Інфо вместе с коллегами из международной сети OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности), передает liga.net.

В описании к фильму отмечается, что его авторы с первых часов после убийства работали на месте событий.

«Результатом этой работы стал документальный фильм, в котором авторы тщательно проанализировали события ночи перед убийством. Некоторые находки заставили команду иначе посмотреть на официальные заявления правоохранителей», - сказано в аннотации.

Авторы: Анна Бабинец, Елена Логинова, Дмитрий Гнап, Влад Лавров. Режиссер: Мэтт Сарнецки.

20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя Украинской правды Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что смерть Шеремета - это убийство. Следствие рассматривает несколько версий, расследование продолжается.


Мнение

«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси» Андрей Санников
Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев