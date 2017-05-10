В Минске передумали отключать горячую воду 5 10.05.2017, 22:52

Из-за непривычно холодной для конца весны погоды график отключения горячей воды перенесли.

В среду, 10 мая, в некоторых домах Минска начали отключать горячую воду. Однако из-за непривычно холодной для конца весны погоды график отключения горячей воды перенесли. Воду в дома вернут.

В среду, 10 мая, в Минске шел снег, а термометр днем показывал +4.

— С учетом складывающихся погодных условий сегодня городские власти скорректировали график отключения горячей воды, — рассказал tut.by Дмитрий Плашков, начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома.

В тех домах, где горячую воду по графику уже отключили, ее снова включат.

Когда же в городе снова начнут отключать горячую воду, в отделе управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома пока не сообщают. Это зависит от погоды.

Ранее сообщалось, что 10 мая горячую воду должны отключить по следующим адресам: Автозаводская, 1−43, 2−70; Автозаводской пер., 1−21, 2−34; Азизова, 3, 4−8; Академика Высоцкого, 3, 7; Алтайская, 64 к. 1−5, 66а, 78 к. 2−3, 90 к. 1, 102 к. 1−3, 166 к. 1−164 к. 2, 206; Ангарская, 8−94, 187, кроме 1−19; Артема, 14−16, 28, 47; Байкальская, 1−7, 33−53, 52−70; Варвашени, 13 к. 1−3; Ваупшасова, 10, 16, 22а, 42, 42а-б, 44, 15 к. 1−35; Гая, 14, 16, 16а, 20/12, 24, 28−42, 23, 25, 25а, 29, 31; Герасименко, 1−57, 8−58 к. 2; Гинтовта, 4−48, 50б, 5а-в, 9; Городецкая, 2−70, 3−15; Грибной пер., 28; Даумана, 13, 13б, 23; Днепровская, 67−79, 100−118; Долгиновский 2-й пер., 1; Долгиновский тракт, 39, 39а, 42, 44, 50−56; Земледельческая, 50; Илимская, 1−43, 6б-58; Иркутская, 65а, 139; Карастояновой, 3−45; Каховская, 17, 23−51, 26−40, 70а; Копиевича, 3−7; Лазо, 7; Летняя, 22; Ложинская, 4, 14, 16, 22, 5−23, г. п. 7; Макаенка пер., 4; Макаенка, 7а; Минский р-н, ул. Лопатина; Мстиславца, 1, 5, 9, 11, 2, 4, 20−24, г. п. 29; Навуковая, 2−6; Наклонный 1-й пер., 2, 2а-б; Независимости пр., 98, 110а-б, 116, 146а-150, 164−182, 177, 181−185, 191а-б, г. п. 3.1, г. п. 3.2; Нестерова, 2−8, 58−98, 9, 9а, 49−61; Никифорова, 3−51; Новаторская, 53, 53а, 55; Нововиленская, 1−15, 21 к. 1−3, 23, 6−26; Нововиленский пер., 2−12; объекты в/ч 3214; Огинского, 4, 6; Одесская, 2−8, 16−20б, 28−50, 51−77, 57а; Одесский пер., 1−9, 2−12а; Орловская, 3−23, 29−33, 51, 53, 57, 59, 4−18, 20−36, 40, 40а, 58, 58а, 58 к. 1, 60, 66, 70; Осипенко, 2−8, 15−27; Острошицкая, 2−14, 3а-23; Охотская, 117, 119, 133−149, 120; Охотский пер., 14, 15−21; Парниковая, 3−13; Пархоменко, 3; пер. Канатный, 0 (2 по г. п.); Переходная, 62, 64; Переходный 2-й пер., 6а; Подгорная, 19а/3, 23, 67, ж. д. по г. п. 20, г. п. 23а, г. п. 24, г. п. 25а; Пожарского, 9, 11; поселок Геологическая экспедиция, ул. Геологическая, 99−133; Пржевальского 2-я, 1−31; Прогрессивная, 8, 29а; Радиальная, 7−15, 16, 34 к. 1−58; Руссиянова, 1−5, 7а, 4−18; Скорины, 1, 15а, г. п. 27, г. п. 52; Сморговский проезд, 29, 29а; Сморговский тракт, 3, 7, 10; Солтыса пер., 2−6, 5, 5а; Солтыса, 4−6б, 22−26, 42−62; Стадионная, 5, 14; Стариновская, 2, 4; Старовиленский тракт, 5, 41, 41а, 67, 69, 73−77, 87−93, 6−10, 26 к. 1, 28 к. 1, 30, 88; Томский пер., 35; Туровского, 2−26, 5; Уручская, 1−17, 2−10; Ушакова, 33; Филимонова, 20−24, 25б, 25 г, 35−55 к. 1−3; Холмогорская, 40а, 47а, 47 к. 1−65, 85; Холмогорский 2-й пер., 2; Хоружей, 33−41, 44, 44а; Центральная, 46; Червякова, 2 к. 1, 2 к. 4, 4−10а, 24, 46−50, 64, 3−7, 23, 31, 55−61; Шафарнянская, 1, 3, 11, 2−18; Шевченко б-р, 9−17; Шугаева, 2, 3−13, 17; Щедрина, 1, 46, 82, 83.