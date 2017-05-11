Украинцы смогут ездить в ЕС без виз уже этим летом 11.05.2017, 18:14

МИД Украины рассчитывает на скорое завершение технических процедур по либерализации ЕС визового режима для украинцев.

В МИД Украины рассчитывают на скорое завершение технических процедур по либерализации Евросоюзом визового режима для украинцев. Там считают, что граждане Украины смогут въезжать в ЕС без виз уже этим летом, сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу МИД.

В МИД приветствовали одобрение Советом ЕС законодательного предложения по либерализации визового режима.

В министерстве отметили, что этот шаг является последним необходимым формальным решением на пути к безвизовому въезду украинских граждан на территорию Евросоюза.

«Рассчитываем на скорое завершение технических процедур, а именно подписание и официальное обнародование законодательного акта, что откроет возможность гражданам Украины осуществлять безвизовые путешествия в Европу уже этим летом», - сказано в заявлении.

В МИД считают символичным, что это историческое решение было принято во время проведения в Украине конкурса Евровидение.

Сегодня, 11 мая, Совет министров Европейского Союза утвердил решение о предоставлении безвизового режима для Украины.