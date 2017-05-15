У Данкверта снова есть претензии к белорусской продукции 6 15.05.2017, 9:43

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По мнению инспекторов Россельхознадзора, ситуация с белорусской «молочкой» требует оперативных мер.

15 мая в Москве должны состояться переговоры по результатам инспекции Россельхознадзора на белорусские перерабатывающие предприятия.

Белорусская сторона выражала надежду, что после них Россия снимет санкции на поставки белорусского продовольствия.

Однако накануне переговоров управление Россельхознадзора по Смоленской и Брянской областях распространило пресс-релиз, в котором снова предъявляет претензии к белорусской молочной продукции, передает «Еврорадио» .

Российские эксперты с 25 апреля по 12 мая исследовали 83 пробы сухого молока из Беларуси. В 29 образцах они обнаружили «остаточное содержание ветеринарных препаратов групп хинолонов, макролидов и линкозамидов». Причем в большинстве проб одновременно были обнаружены две и более групп препаратов. Россияне называют продукцию таких предприятий, как «Молочная компания «Новогрудские дары», «Слуцкий сыродельный комбинат», «Кобринский маслосырзавод», «Пружанский молочный комбинат», «Молочный полюс», «Бабушкина крынка», «Мозырские молочные продукты», «Барановичский молочный комбинат», «Лепельский молочно-консервный комбинат».

По мнению инспекторов Россельхознадзора, ситуация требует оперативных мер. Белорусская сторона, якобы, недостаточно контролирует сырье, которое поступает на перерабатывающие предприятия.

Также российские эксперты обнаружили превышение допустимого уровня противогрибкового препарата натамицина в сырах Молодечненского и Пружанского молочных комбинатов.

Россельхознадзор заявляет и о новых схемах мошенничества при ввозе запрещенной продукции. В частности, в Россию пытались ввезти 20 тонн сухого молока в крафт-мешках компании «Бабушкина крынка». На этих мешках старые этикетки были сорваны, а на их место наклеены этикетки компании «Молочный полюс». Тем временем в России введен временный запрет на ввоз продукции из «Бабушкиной крынки».

При аналогичных обстоятельствах на границе с Беларусью задержали еще 60 тонн сухого молока.