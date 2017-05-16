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Один из самых известных портретов Пикассо продан за $45 миллионов

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  • 16.05.2017, 19:46

Портрет «Сидящая женщина в голубом платье» продана на аукционе в Нью-Йорке.

Работа Пабло Пикассо «Сидящая женщина в голубом платье» продана на аукционе в Нью-Йорке за 45 миллионов долларов, передает ВВС.

В годы Второй мировой войны картина была захвачена нацистами, но ненадолго. Когда немцы с картиной направлялись из Парижа в Моравию, они были остановлены бойцами французского Сопротивления. Шедевр удалось отбить у немцев.

На картине изображена Дора Маар - одна из многочисленных любовниц Пикассо. Отношения Маар и Пикассо продолжались девять лет. Картину он написал в 1939 году, когда ему было 58 лет, а его возлюбленной - 31.

Это одна из наиболее значимых работ в живописном наследии художника. «Сидящую женщину» уже продавали, шесть лет назад за нее заплатили 26 миллионов долларов.

В 2015 году картина Пикассо «Женщины Алжира» была продана на аукционе Кристи за 179 миллионов долларов - это самая высокая цена, когда-либо заплаченная на торгах за картину.


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