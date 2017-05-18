Евгений Кафельников: Я был пропутинским до мозга костей, но в 2014-м радикально поменял мнение 6 18.05.2017, 20:14

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Экс-первая ракетка мира, вице-президент Российской федерации тенниса рассказал о своем отношении к власти.

Беседу опубликовал портал Sports.ru.

- С социальными сетями у всех уже перебор. Из-за этого я остановился только на твиттере и инстаграме. До этого я был плотно в фейсбуке, но потом удалился. Там было много друзей с Украины, в 2014 году у меня была противоположная им точка зрения, я не хотел портить отношения с друзьями — и удалился.

- Противоположная — вы были против Майдана?

- Да, я был убежден: власть насильственным путем свергать нельзя. Но потом понимаешь: почему люди повели себя так? И ты начинаешь их не осуждать, а понимать. Может, они были правы? Может, всему есть предел? Надеюсь, у нас такого не будет.

- Почему вы называете Путина Императором?

- На самом деле у меня к Владимиру Владимировичу до недавнего времени было очень хорошее отношение. Он, может быть, сам по себе хороший человек. Но короля делает свита. И от того, что вокруг происходит, мне дискомфортно. Раньше я этого не понимал, в твиттере можно проследить, что я был пропутинский до мозга костей. Друзья говорили: время покажет. Но постепенно я стал адекватно смотреть на то, что происходит вокруг, и радикально поменял свое мнение.

- Когда тумблер переключился?

Осенью 2014 года. Когда курс рубля начало штормить, когда доходило до 100 рублей за доллар. Понимаешь, что из людей делают идиотов. Мне не хочется быть одним из идиотов.

- Вы написали: "Навальный запустил необратимый процесс". Что за процесс?

- В прошлом году я был на "Эхе Москвы", мы разговаривали с господином Венедиктовым. Заговорили про Навального, он сказал: "Жень, ты не представляешь, он реально может вывести людей на улицы". "Алексей, перестаньте — такого не может быть". Но после 26 марта я понял, что может. Я — не могу. Ты — не можешь. "Единая Россия" — уже не уверен, что может.

- Вам нравится, как развивается Россия?

- Нет. Не нравится, что против нас объединился весь мир. Я понимаю, что проблема в нас. Что не они все такие плохие и ополчились на нас. Нам по большому счету все хотят помогать. Россия – очень богатая страна с природными ресурсами, я уверен, что в нас нуждаются. Но учитывая, как мы себя ведем — я имею в виду и ситуацию с допингом, например, – должно пройти много времени, чтобы мы обрели ту уверенность, которая была у нас раньше.

- Проблема точно в нас? Может, они увидели: сильная страна, сильный президент, Россия поднимается с колен — давайте будем их душить.

- Хех, давай не будем говорить тезисами "России 1" и многих наших телеведущих. Я допускаю, что фраза "мы встали с колен" дает сплочение определенной части народа. Но по большей части — безграмотного народа.