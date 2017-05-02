Родители минских школьников взбунтовались против российской попсы 9 2.05.2017, 18:04

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Классный руководитель принуждает выпускников купить билеты на концерт Егора Крида.

Ученики 9 класса и их родители возмутились, когда классный руководитель попросил сдать по 25−35 рублей на выступление Егора Крида и группы «MBAND». В управлении образования ответили: это просто рекомендация.

— На днях в общую группу в Viber классный руководитель написал, что всем централизовано нужно купить билеты на концерт некого Крида. Это распоряжение дало управление образования и на концерт дети пойдут вместо экскурсии, — рассказывает tut.by мама ученика 9 класса столичной гимназии Советского района. — В группе началось бурное обсуждение. Во-первых, дети сами не хотят идти на Крида, он многим вообще не нравится. Во-вторых, почему мы должны спонсировать российский шоу-бизнес?

Родители решили не сдавать никаких денег и обратились в редакцию портала.

30 мая в «Минск-Арене» состоится концерт «Последний звонок 2017». «Свои лучшие хиты исполнят самые популярные артисты нового поколения — Егор Крид и группа «MBAND», — говорится в афише. Часть билетов не распродана.

— Распоряжение никакого не было, это неправда. Просто рассматривается новый формат проведения последнего звонка. Да, приглашаются ученики на «Минск-Арену», но это все на добровольных началах. Если наши дети заинтересованы будут, то, конечно, они туда пойдут. Если нет — им будут предложены другие формы: или экскурсии, или дискотека в учреждении образования, — комментирует Инесса Соболенко, начальник управления образования, спорта и туризма Советского района.

— Инесса Николаевна, если дети не хотят идти на этот концерт, они имеют право отказаться?

— Конечно, никто не может заставить ребенка или родителя купить билет на концерт без его желания.

В управлении образования Советского района отметили, что билеты на «Последний звонок 2017» еще никто не покупал, пока идет «разъяснительная работа».