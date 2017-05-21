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Работники «Дома мебели» готовы взбунтоваться

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  • 21.05.2017, 12:59

Руководство торговой сети придумывает все новые способы «сравнительно честного отъема» денег у своих сотрудников.

Сайт «Белорусского документационного центра» уже трижды писал о ситуации, сложившейся на одном из крупнейших в Беларуси предприятий по торговле мебелью и материалами ЗАО «Мебель, стройматериалы».

Сначала работникам сети магазинов сообщили, что все они должны написать заявления с просьбой о том, чтобы им предоставили 2-3 выходных дня в месяц за свой счет. При этом на работу они должны были выходить по-прежнему графику, т.е. работать эти дни бесплатно. После того, как статья получила общественный резонанс, и в магазин пришла проверка, администрации пришлось отказаться от подобной незаконной попытки сэкономить на зарплате рабочих. Потом администрация вынуждала под угрозой увольнения написать заявления о том, что якобы работники добровольно просят лишить их надбавки за стаж, «в связи с тяжелым социально-экономическим положением в стране».

Между тем, руководство ЗАО «Мебель. Стройматериалы» продолжает изобретать все новые способы для ущемления прав своих сотрудников и выкачивания из них честно заработанных денег. В этот раз — за счет отпусков. Об этом сайту «Белорусского документационного центра» рассказал работник одного магазинов сети «Дом мебели»:

«Я работаю сравнительно недавно — два с половиной года. С каждым месяцем «на руки» получаю все меньше и меньше, хотя, по логике, зарплата должна увеличиваться. С нас сняли все премии и надбавки. Людям, которые проработали в наших магазинах 10-15 даже 20 лет не выплачивают деньги за стаж — вынуждают писать заявления «Прошу не выплачивать мне надбавку за стаж в связи с тяжелой экономической ситуацией». То же самое происходит с надбавками за категорию — чем выше категория, тем выше ставка — те же самые заявления с отказами. Если кто-то и пытается что-то доказать и отказываются писать заявления, получают очень простой ответ от руководителей: «Вас здесь никто не держит. Знаете, сколько людей сейчас ищут работу?». Последнее «ноу-хау» — пересмотр графика отпусков. Мы подписывали утвержденный график еще в январе, несмотря на это сейчас его решили изменить. Но как? По новым правилам со времени предыдущего отпуска обязательно должно пройти 11 месяцев. У людей «слетают» все планы. Руководство прекрасно понимает, что люди пойдут в отпуск, как и планировали — по графику, утвержденному в январе. Но в этом случае, оплачиваться будет не весь отпуск (25 дней), а то количество дней, которое наберется за месяцы работы. В лучшем случае, за 20 дней. Остальное — за свой счет. Возможно, такими методами руководство добивается массового увольнения людей — никого не нужно будет официально сокращать со всеми вытекающими законными выплатами, а предприятие легче будет объявить банкротом».


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