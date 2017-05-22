На Зыбицкой провели креативную акцию против милицейского беспредела 8 22.05.2017, 8:12

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Каждый желающий мог почувствовать себя участником акции протеста.

Креативная акция против милицейского беспредела прошла на улице Зыбицкой в Минске, сообщает в «Твиттере» «Радыё Свабода».

Каждый желающий мог почувствовать себя участником акции протеста. Для этого прямо в центре Минска был установлен щит с изображением милиционера с дубинкой и демонстранта и надписью «Милиция для народа». Вместо лица демонстранта была оставлена прорезь – и каждый мог сфотографироваться в этой роли.