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Цена нефти Brent впервые за месяц превысила $54 доллара за баррель

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  • 22.05.2017, 8:45
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Повышение цен на нефть обусловлено ожиданиями от встречи представителей ОПЕК и России.

Цена нефти Brent впервые с 18 апреля поднялась выше отметки в 54 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 5.49 по Минску стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,86%, до 54,07 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,93% — до 50,80 доллара за баррель, сообщает ria.ru.

Как отмечает Reuters, повышение цен на нефть обусловлено ожидания от встречи представителей ОПЕК и России. Агентство добавляет, что стороны могут достичь соглашения о сокращении добычи нефти до 1,8 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК в конце ноября договорилась сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в организацию стран в декабре согласовали сокращение добычи в общей сложности на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч. Соглашение заключили на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

Вопрос о продлении соглашения рассмотрят на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая в Вене, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая. Ранее в совместном заявлении министров энергетики России Александра Новака, и Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха говорилось о том, что эти страны предложат продлить соглашение на действующих условиях до апреля 2018 года.


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