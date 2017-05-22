Австралийский продюсер: Минск кажется загадкой и производит сильный эффект 1 22.05.2017, 9:59

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Организатор фестивалей электронной музыки рассказал, почему ему нравятся белорусы.

Мэт Шульц, который много лет живет в Кракове, рассказал CityDog.by, почему готов снова и снова возвращаться в Минск и чем белорусы ему ближе австралийцев.

Мэт родом из Австралии, но уже несколько лет живет в Польше. Он один из организаторов фестиваля электронной музыки Unsound Dislocation X Mental Force, который в эти выходные проходит в Минске. Впервые он оказался в Беларуси в 2007-м – и это для него был шок. Сейчас, по прошествии 10 лет, Мэт в не меньшем шоке.

О Минске 10 лет назад и сейчас

– В 2007-м мы организовывали тут первый Unsound. Минск производил впечатление в целом изолированного и тихого города. Практически не было интересных кафе и баров. Единственное, что оставалось молодым людям, – пить пиво вокруг Свислочи в центре. Помню, их было очень много.

Это сказывалось и на музыке. Здесь происходило не так много событий, так что клубная культура была не очень развита. Больше внимания уделялось экспериментальным андеграундным направлениям. Можно сказать, это была неизведанная территория, и Unsound был первым в своем роде настолько масштабным событием.

Люди были в хорошем смысле «голодными» к новой качественной музыке. Но восприняли ее отлично, это стало для них необходимым импульсом.

Когда я после почти десятилетнего перерыва вернулся в Минск, то подумал: «Вау. Как здесь все изменилось!» Город ожил. Все эти новые заведения, отели, активности.

То же Svobody, 4: небольшое кафе, в котором по вечерам играет диджей. В 2007-м такое невозможно было представить. Или «Корпус», который объединяет в себе множество задач. Впечатляет Октябрьская – очень движовое место. При этом у вас сохранился «Центральный» с особым колоритом 50-х и огромными окнами, выходящими на главную улицу города. Я уже успел выпить там кофе. Не отказался бы от подобного места в Кракове!

О преимуществах и недостатках Минска

Архитектура города очень интересна, особенно если вы хорошо знакомы с историей. Тут необычный архитектурный микс старого и нового, что не так часто можно встретить в Европе. Явный контраст разных частей города. А еще город очень зеленый, и здесь не так много отвлекающей рекламы. Я был бы готов погулять по нему несколько недель.

Когда я предлагал артистам сыграть в Минске, все были очень воодушевлены. Это не такой распространенный опыт, как выступления, например, в Берлине или Лондоне. Минск кажется загадкой и производит сильный эффект своей непохожестью на другие города.

Очень хорошо, что появилась возможность приезжать в Беларусь без визы на 5 дней. Но хотелось бы, конечно, чтобы это можно было делать не только через минский аэропорт. Поверьте, Беларусь – это интересное туристическое направление для поляков, если б было меньше мороки с визой. А вообще я за то, чтобы визы по всему миру отменили в принципе.

Мне кажется очень грубым критиковать город, если ты тут в качестве гостя. Но вечную тягу к переменам я понимаю. Я вырос в небольшом городе в Австралии, мне всегда казалось, что там очень скучно, и хотелось уехать. Так что думать о большем – это нормальное состояние. Но Минску однозначно есть что показать и сейчас. У него особый характер. Сам я сюда точно вернусь еще не раз.

О минчанах

Больше всего в Минске меня привлекают люди. Все те, с кем мне довелось общаться, были очень открытыми и дружелюбными. А мнение о том, что люди на улицах практически не улыбаются… Не знаю, я приехал из Польши, меня этим не удивишь (смеется). Например, на днях я ехал в аэропорт в Кракове. Так водитель такси не сказал нам ни слова: он вцепился в руль и напряженно смотрел на дорогу все время. Этим наши страны похожи, и все же сервис становится лучше и лучше.

Мне кажется, многое зависит от погоды. Сложно сохранять улыбку, когда тебе дико холодно.

В Австралии люди другие, но у них и в материальном плане жизнь гораздо легче. Они всегда милые, но при этом держатся на дистанции. Максимально личные разговоры, которые они могут себе позволить, о государстве. И в Беларуси, и в Польше люди гораздо более откровенные, уровень коммуникации между ними очень глубокий. Литература, кино, музыка, архитектура – темы, на которые тут я могу вести действительно интересные, насыщенные и сложные разговоры. Именно поэтому я предпочитаю жить в этой части мира.

Почему Unsound не вернулся раньше

После того как мы сделали несколько проектов, движение пошло. Так, например, Влад Бубен, который помогал мне с организацией фестиваля, запустил свой собственный. Это логичное развитие событий, потому что я не был готов делать постоянный фестиваль в Минске. Так что я был очень рад такому исходу.

Многих из тех, кто помогает организовывать фестиваль сейчас, я помню еще с 2007-го. Тогда они были совсем юными, выступали или были в зале.

В 2010 году мы проводили Unsound в Нью-Йорке. У нас нет времени делать все сразу. Раз тут движение уже началось, мы тоже решили двигаться дальше. Если 10 лет назад у минчан был интерес к самому событию, то сейчас для них уже важен конкретный список музыкантов. В этот раз мы объединились с фестивалем Mental Force, чтобы сделать событие еще более масштабным.

О гендерном и национальном вопросе

Достаточно остро сейчас обсуждается тема девушек-музыкантов. Если в списке выступающих одни мужчины, многих это напрягает. И я поддерживаю эту позицию. С Unsound в этом плане все окей.

Еще один важный вопрос – это географическая самоидентификация. Если сказать, что артист из США или Британии, ему будет проще завоевать внимание, это как знак качества. Но, если выпускать на сцену музыкантов только из ограниченного списка стран, становится скучно. А как же открыть для себя что-то новое?

Кроме того, многие музыканты родились в одной стране, а сейчас работают в другой. Об этом тоже нельзя забывать, мы обычно указываем обе. Например, Kangding Ray из Франции, а Xosar из США – оба работают в Германии. Интересный опыт у Ben Frost. Он из Австралии переехал в Исландию: из одной отдаленной от центра электронной музыки точки в другую. И это тоже интересно, так за мейнстримом ты можешь услышать свой собственный голос.

Сейчас центр электронной музыки всего мира – Берлин. С одной стороны, коммуникации благодаря интернету стали проще. И ты можешь, не выезжая из Беларуси, просто записав трек, стать известным. С другой стороны – ничто не заменит выступления на большой сцене с хорошей акустической системой.

Пока все же белорусам или полякам труднее вызвать к себе интерес, чем артистам из признанных столиц музыкального мира. При этом в принципе очень сложно сделать что-то действительно новое, откуда бы ты ни был. Все что-то друг у друга копируют, смешивают, добавляют свое – так направление и развивается.