Фонд Иванки Трамп получит $100 миллионов от Саудовской Аравии и ОАЭ
- 22.05.2017, 10:21
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Деньги будут направлены на защиту прав женщин-предпринимателей.
Всемирный банк на мероприятии с участием дочери президента США и советника Белого дома Иванки Трамп заявил, что Саудовская Аравия и ОАЭ выделят 100 млн долларов ее Фонду женщин-предпринимателей.
Об этом сообщает The Wall Street Journal (перевод – korrespondent.net).
В свою очередь, дочь президента США отметила прогресс в ситуации с правами женщин в Саудовской Аравии, где она побывала накануне вместе с президентом США Дональдом Трампом.