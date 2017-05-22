Фонд Иванки Трамп получит $100 миллионов от Саудовской Аравии и ОАЭ 22.05.2017, 10:21

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Иванка Трамп

Фото: Olivier Douliery/CNP/AdMedia/Globallookpress.com

Деньги будут направлены на защиту прав женщин-предпринимателей.

Всемирный банк на мероприятии с участием дочери президента США и советника Белого дома Иванки Трамп заявил, что Саудовская Аравия и ОАЭ выделят 100 млн долларов ее Фонду женщин-предпринимателей.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (перевод – korrespondent.net).

В свою очередь, дочь президента США отметила прогресс в ситуации с правами женщин в Саудовской Аравии, где она побывала накануне вместе с президентом США Дональдом Трампом.