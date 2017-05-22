«Этот плешивец еще доразовьет вас» 2 22.05.2017, 11:18

Александр Сотник

Спецоперация по переучреждению Путина на посту президента уже идет полным ходом.

Российский журналист Александр Сотник рассказал на своей странице в «Фейсбуке», чего ждать от выборов в России:

«Не знаю, как еще на пальцах объяснять, что никаких «выборов» в России не будет, а спецоперация по переучреждению Путина на посту президента уже идет полным ходом.

Повсюду - шевеление и нездоровое возбуждение: «Навального - в президенты! Иди на шоу «Кактус» ! Не дай пропасть своему голосу, им воспользуются!..»

Ой вы, грабли наши, грабли...

Октябрьские «выборы в госдуру» забыли? Кто там сидит? Парнас или Поклонская? Яблоко или Милонов?

Кто эту неразгребаемую кучу наделал на Охотном ряду? Кто, я вас спрашиваю?..

«Голосуй за Навального! будь активен!..»

Кто в мэрии сидит, я вас спрашиваю?.. Забыли 2013-й?

И, наконец...

Приходит Медведев к нашему лысенькому и приносит ему документик о «развитии экономики до 2025 года". То есть, неприкрыто вам говорят: «Этот плешивец еще доразовьет вас в течение ближайших шести-семи лет - так доразовьет, что не обрадуетесь, бараны...»

Но - нет.

Провокатор все равно - я.

Задорнов, скажи что-нибудь внушительное...»