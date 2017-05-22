«Этот плешивец еще доразовьет вас»2
- 22.05.2017, 11:18
Спецоперация по переучреждению Путина на посту президента уже идет полным ходом.
Российский журналист Александр Сотник рассказал на своей странице в «Фейсбуке», чего ждать от выборов в России:
«Не знаю, как еще на пальцах объяснять, что никаких «выборов» в России не будет, а спецоперация по переучреждению Путина на посту президента уже идет полным ходом.
Повсюду - шевеление и нездоровое возбуждение: «Навального - в президенты! Иди на шоу «Кактус» ! Не дай пропасть своему голосу, им воспользуются!..»
Ой вы, грабли наши, грабли...
Октябрьские «выборы в госдуру» забыли? Кто там сидит? Парнас или Поклонская? Яблоко или Милонов?
Кто эту неразгребаемую кучу наделал на Охотном ряду? Кто, я вас спрашиваю?..
«Голосуй за Навального! будь активен!..»
Кто в мэрии сидит, я вас спрашиваю?.. Забыли 2013-й?
И, наконец...
Приходит Медведев к нашему лысенькому и приносит ему документик о «развитии экономики до 2025 года". То есть, неприкрыто вам говорят: «Этот плешивец еще доразовьет вас в течение ближайших шести-семи лет - так доразовьет, что не обрадуетесь, бараны...»
Но - нет.
Провокатор все равно - я.
Задорнов, скажи что-нибудь внушительное...»