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Виктория Азаренко: Планирую сыграть на одном из турниров до Уимблдона

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  • 22.05.2017, 13:33
ФОТО: AFP

Белорусская теннисистка объявила о возвращении в тур WTA.

Об этом Виктория Азаренко написала в Twitter (перевод – tribuna.com):

«Всем привет!

У меня есть хорошие новости.

Тренировочный процесс идет хорошо, и я готова начать соревноваться. Плюс сын Лео хочет увидеть Лондон и Уимблдон.

Я закончу составление расписания перед «Уимблдоном» в течение ближайших дней. Планирую сыграть на одном из турниров на траве перед «Уимблдоном».

Буду держать вас в курсе.

Спасибо за поддержку и увидимся позже».


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