Виктория Азаренко: Планирую сыграть на одном из турниров до Уимблдона

Виктория Азаренко: Планирую сыграть на одном из турниров до Уимблдона8
- 22.05.2017, 13:33
Белорусская теннисистка объявила о возвращении в тур WTA.
Об этом Виктория Азаренко написала в Twitter (перевод – tribuna.com):
«Всем привет!
У меня есть хорошие новости.
Тренировочный процесс идет хорошо, и я готова начать соревноваться. Плюс сын Лео хочет увидеть Лондон и Уимблдон.
Я закончу составление расписания перед «Уимблдоном» в течение ближайших дней. Планирую сыграть на одном из турниров на траве перед «Уимблдоном».
Буду держать вас в курсе.
Спасибо за поддержку и увидимся позже».