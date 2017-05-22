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Возле Тракторного завода в Минске припарковали странные «жигули»

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  • 22.05.2017, 15:06
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Необычное авто представляет собой что-то среднее между рекламной доской и пособием по НЛП.

Об этом пишут обнаружившие необычный автомобиль возле Дома культуры Тракторного завода журналисты citydog.by.

«На днях, прогуливаясь по району Тракторного завода, мы обнаружили вот такой сумасшедший автомобиль с написанный обычной краской словом «Недвижимость». Автомобиль – рекламная доска, автомобиль – билборд, автомобиль – рекламный месседж.

Все стекла «жигуленка» заклеены как избитыми агитками риелторов («внимание», «бесплатно», «купить/продать»), так и почти НЛП-оборотами: «Короче говоря», «Стой!» и пр. А самым терпеливым читателям как крайний вариант сотрудничества предлагают «обмен этого авто на любую недвижимость с невероятно большой доплатой». И вы еще сомневаетесь?», - пишут журналисты.


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