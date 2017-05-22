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Глава МИД Эстонии спросит белорусские власти о «деле патриотов»

  • 22.05.2017, 15:13
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Cвен Миксер задаст в Минске «неудобные вопросы».

Министр иностранных дел Эстонии проинформирован о деле «Белого легиона» и собирается в ходе визита в Беларусь поднять вопрос с правами человека в Беларуси. Об этом говорится в ответе пресс-службы эстонского МИДа на запрос «Радые Свабода».

Накануне рабочего визита в Беларусь министра иностранных дел Эстонии Свен Миксера, гражданские активисты из Латвии, Эстонии и Беларуси обратились к нему с открытым письмом с просьбой повлиять на белорусские власти в вопросе репрессий против активистов белорусского гражданского общества.

«У Вас состоится разговор с Министром Владимиром Макеем, который всегда был самым проевропейским членом белорусского правительства. Пожалуйста, поднимите вопрос «Белого Легиона» в этой беседе. Мы верим, что Владимир Макей сможет донести до Александра Лукашенко, что для него лично и для Беларуси, с точки зрения Европейской перспективы лучше избежать фабрикации этого дела и обеспечить его участникам честный и открытый судебный процесс. Важно, чтобы этот процесс был признан честным и открытым международными правозащитными организациями, - говорится в открытом письме к министру Миксеру.

В МИДе Свабодзе сообщили, что рабочий визит Свена Миксера, который был запланирован на 23 мая, переносится из-за «изменений в расписании в Беларуси», однако министр проинформирован о письме.

«Поскольку вопрос прав человека в Беларуси в целом, в том числе задержания людей, находится под пристальным вниманием ЕС в течение нескольких лет, министр, безусловно, поставит эти вопросы на повестку дня, если дело дойдет до визита», - говорится в ответе пресс службы Министерства иностранных дел Эстонии.


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