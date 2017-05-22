Российская генпрокуратура оправдала Данкверта 3 22.05.2017, 16:38

Сергей Данкверт

Генпрокуратура РФ не нашла признаков конфликта интересов у главы Россельхознадзора.

Генпрокуратура России не нашла признаков конфликта интересов у главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и нарушений в связи с введением службой ограничений на поставки мяса с ряда предприятий Беларуси. Это следует из письма Генпрокуратуры в адрес центра «Трансперенси Интернешнл — Россия», пишет tut.by.

В конце февраля центр обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить главу Россельхознадзора Сергея Данкверта на наличие неурегулированного конфликта интересов.

«Нарушений запрета на участие названного должностного лица в деятельности хозяйствующих субъектов не установлено, поскольку доли в уставных капиталах общества переданы в доверительное управление в установленном законом порядке», — говорится в ответе Генпрокуратуры.

В письме также сообщается, что применяемые Россельхознадзором меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера направлены на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений российского законодательства.

«В этой связи решение Россельхознадзора о введении временных ограничений на поставки в РФ говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минска и Минской области не направлено на ограничение конкуренции среди сельхозпроизводителей и на создание отдельных преференций конкретной организации», — говорится в письме надзорного органа.

Напомним, «продовольственный конфликт» тянется уже два года. Россельхознадзор периодически вводит ограничения на поставку в Россию продукции ряда белорусских предприятий АПК.

3 февраля Лукашенко заявил, что в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело.

«Все эти «Данкверты» — люди заинтересованные. У каждого из них огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта. Или где-то «крышуют», или где-то собственники. Но ни по цене, ни по качеству не могут конкурировать с белорусской продукцией. Поэтому устанавливаются эти барьеры», — сказал Лукашенко.

В ответ на это Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях. 7 февраля Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что проводится ряд доследственных проверок по действиям, содержащим признаки дискредитации деловой репутации белорусских предприятий. 14 марта в МВД сообщили, что проверка в отношении Данкверта «сейчас в самом разгаре». В конце марта Данкверт в письменной форме через Генпрокуратуру РФ ответил на вопросы белорусских правоохранителей, подробно объяснив причины запрета на ввоз мясной и молочной продукции с ряда предприятий Беларуси.