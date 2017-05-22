Марионетка в руках Кремля 1 Олег Жданов

22.05.2017, 17:53

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Без поддержки РФ переговорный процесс с руководством КНДР пойдет намного быстрее.

Войну Северной Корее нечем начинать, и максимум после первого артиллерийского удара по позициям сил Южной Кореи они ничего не успеют сделать. Это все, что они могут.

На самом деле Северная Корея фактически на сегодняшний день является марионеткой в руках Москвы. Это противостояние Соединенных Штатов и России. Россия заставляет проводить все эти ракетные испытания. Ядерные КНДР боится проводить, потому что сразу получат удар как минимум Томагавками по всем своим ядерным объектам, а вполне возможно и по военным в том числе. Россия испытывает терпение Соединенных Штатов, насколько хватит выдержки в плане нанесения удара по Северной Корее.

Соединенные Штаты каждый раз подают резолюцию в Совбезе ООН об осуждении этих действий, тем самым понижают имидж и рейтинг Российской Федерации в Совете Безопасности ООН и в целом во всей организации, а также в общем в мире. Так что здесь идет противостояние. И Северная Корея прислушается тогда, когда ей будет дана команда из Кремля прекратить эти испытания.

Если не будет поддержки со стороны России, то и переговорный процесс с руководством в Северной Корее пойдет намного быстрее и проще.

Олег Жданов, obozrevatel.com