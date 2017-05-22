Магазины Zara и Bershka обещают открыть в Минске в августе 3 22.05.2017, 18:06

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Магазины известного бренда появятся в торговом центре Dana Mall.

Магазины компании Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Massimo Dutti) откроются в Минске в августе этого года, сообщается на сайте inditexcareers.com.

Как анонсируется, магазины известного бренда появятся в торговом центре Dana Mall. Отметим, что уже не первый раз сообщается об их открытии в Минске.

На сайте inditexcareers.com значится 6 вакансий для минских магазинов Bershka, Massimo Dutti и Zara.

«Мы ищем самых преданных своему делу профессионалов, которые обожают моду и готовы справиться с любой задачей, работая в динамичном бизнесе; кто готов разделить наше видение на обслуживание клиентов, предоставляя лучшие возможности нашим покупателям, удовлетворяя их потребности», — говорится на сайте inditexcareers.com.