закрыть
22 мая 2017, понедельник, 22:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Магазины Zara и Bershka обещают открыть в Минске в августе

3
  • 22.05.2017, 18:06
  • 4,107

Магазины известного бренда появятся в торговом центре Dana Mall.

Магазины компании Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Massimo Dutti) откроются в Минске в августе этого года, сообщается на сайте inditexcareers.com.

Как анонсируется, магазины известного бренда появятся в торговом центре Dana Mall. Отметим, что уже не первый раз сообщается об их открытии в Минске.

На сайте inditexcareers.com значится 6 вакансий для минских магазинов Bershka, Massimo Dutti и Zara.

«Мы ищем самых преданных своему делу профессионалов, которые обожают моду и готовы справиться с любой задачей, работая в динамичном бизнесе; кто готов разделить наше видение на обслуживание клиентов, предоставляя лучшие возможности нашим покупателям, удовлетворяя их потребности», — говорится на сайте inditexcareers.com.


Мнение

Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий
Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович


Интервью

Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля