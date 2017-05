Беларусь плюхнулась в койку, выпила сто грамм самогона и спит, похрапывая.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико высказался в «Белгазете» о главной проблеме белорусов.

«Главная проблема белорусов - боязнь делать будущее. Ведь проще жить в землянке. Вот Беларусь и плюхнулась в койку, выпила сто грамм самогона, закусила куском сала, закрыла вочкi и спит, похрапывая. И так уже 23 года. Так и хочется сказать: «Беларусь, проснись!».

***

«Между правителем и народом действует мощная прокладка - номенклатура. Она себя не обижает, особенно ее верхушка. Она стала тем самым хвостом, который вертит собакой. Лукашенко вроде бы рулит, но посмотрите, как номенклатура его подставляет. Основные репутационные удары, оплеухи по экономике, по рублю и производителям товаров нанесла именно она. При этом чиновники в совершенстве овладели искусством поиска козлов отпущения. То мировой кризис представят Лукашенко как причину всех бед белорусской экономики, то кризис в России, то войну в Украине, то непатриотичных белорусов.

Для придания этим версиям веса VIP-номенклатура периодически сдает своих. Мол, и у нас иногда заводится паршивая овца. Лукашенко принимает такие правила игры. Перформанс для населения не меняется уже более 20 лет. Заметно постарели основные актеры. Поизносились, обтрепались декорации. Здание самого театра требует капремонта.

Но Лукашенко приказывает - шоу must go on. Но выглядит это неэстетично. Когда пенсионеры изображают из себя юных балерин в «Лебедином озере», руки сами тянутся к веревке, чтобы опустить занавес».

***

«Если бы нам с вами дали возможность в эфире рассказать людям, что зарплата у них упала в 2 раза потому, что ВВП упал на 40% в долларовом выражении, то многие сразу бы собрали своим чадам чемоданчики и напутствовали бы их словами: езжай, сынок/дочурка, работать в Польшу за 700 евро в месяц, нечего тебе гнить в этом болоте. А так белорус вроде бы и готов свесить одну ногу с койки, чтобы встать, но тут ему по ящику про рост промышленности на 4% - и нога, хоп, снова в койке.

Из-за экономического невежества и легковерности люди проглатывают сказки о нашей уникальной стабильности, социальной ориентации, низких ценах, благополучной старости и полной занятости. Людей можно понять. Когда сказочниками являются люди, называющие себя учеными и министрами, они им склонны верить. Ведь альтернативной точки зрения они не слышат, потому как не прилагают никаких усилий ее обнаружить».

***

«Беларусь надо вести к обществу человека интеллектуального, то есть надо сформировать человеческий капитал. Люди должны настраиваться на обучение всю жизнь, быть легкими на подъем, чтобы переезжать с место на место за работой. Солидарен с главой Всемирной торговой организации Роберту Азеведу, который на саммите «Деловой двадцатки» в Берлине сказал, что около 65% детей, ныне обучающиеся в начальной школе, будут иметь профессии, которые еще не существуют. Это не косметический ремонт существующего рынка труда - это его слом, глубокая перезагрузка. Мы должны быть готовыми к тому, что нынешняя система образования, дипломы и другие «корочки» в обозримом будущем будут не нужны. Зачем учить детей и молодежь тому, что потеряло актуальность 30-50 лет назад?»

***

«Если бы человеческий капитал у нас считали главным, то не превратили бы систему образования в систему услуг по образованию, в систему искусственной и глубокой идеологизации, пионеризации и БРСМизации. Престиж настоящей науки упал ниже плинтуса. «Чего изволите» заменило научную принципиальность. Учителя школ превратились в писак, которым платят не за обучение и воспитание детей, а за заполнение бумажек и формуляров. Минобраз своей несуразностью и архаичностью сравним разве что с Минсельхозпродом».