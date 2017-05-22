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Пожилая минчанка громила автомобиль кулаками и бросала в него камни

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  • 22.05.2017, 20:48
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Неадекватное поведение пожилой минчанки заставило водителя понервничать.

Об инциденте сообщает abw.by.

Конфликты во дворах между пешеходами и автомобилистами - не редкость. Но был ли он в данном случае? Отдавала ли отчет своим действиям пожилая женщина на видео со двора дома 134 по проспекту Рокоссовского?

На регистраторе видно, что она стоит посреди дороги и не собирается уходить. Когда автомобиль тормозит перед ней, командует: «Я сказала, едь назад!». Далее женщина наносит довольно сильные удары по капоту. И крик: «Милиция, он на меня наехал вчера!»

Потом она подходит к водительской стороне авто и, судя по звуку, снова наносит удары и плюется. Автомобилист, судя по всему, звонит в милицию и сообщает о поступках бабушки в милицию. «Сейчас она пытается разбить мне автомобиль!» - говорит водитель.

И действительно, как раз в этот момент бабушка бросает камнем в сторону автомобиля. К счастью, не попадает, но поднимает его и снова бросает. Неадекватные поступки пожилой женщины заставляют автомобилиста пятиться назад.


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