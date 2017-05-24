Как белорус с $30 в кармане за пять дней доехал до Китая 3 24.05.2017, 9:37

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Топ-7 приколов из путешествия бобруйчанина, который поставил личный рекорд в поездках автостопом.

Уроженец Бобруйска Андрей Снигур всего с $ 30 в кармане маршрутом Минск-Москва-Владимир-Нижний Новгород-Чебоксары-Казань-Набережные Челны-Уфа-Челябинск-Троицк-Костанай-Астана-Караганда-Алма-Ата-Жаркент достиг предела Китая. Журналисты nn.by связались с Андреем по скайпу, чтобы расспросить его о впечатлениях от «телепортации» на Восток.

Выше озвученный маршрут Андрей покоряет уже третий раз подряд. Во время дебюта он потерял на дорогу почти три недели, повторил путешествие уже за 5 дней и 6 часов, а в этом году поставил личный рекорд: 4 дня и 22 часа от Минска до Китая, почти не останавливаясь.

Первая поездка автостопом случилась в жизни Андрея в 11-летнем возрасте, с течением времени они становились все более сложными, с длительными дистанциями. Уже в 17 лет при первой же возможности парень постоянно отправлялся ловить машины на трассу, посетив таким образом Беларусь, Россию, Украину, Польшу и много других стран. Но Китай всегда был его основной мечтой, которая привлекала масштабами и возможностями.

«Говорят, что белорусы, русские и украинцы не похожи, но, на мой взгляд, мы одного поля ягоды. Я объездил страны этих трех народов вдоль и поперек, но больших различий между нами не увидел. А вот в пределах одной страны могут быть контрасты: так, на Востоке местные гораздо более простые, чем в Москве или Санкт-Петербурге», - делится наблюдениями Андрей.

Родственники Андрея сначала думали, что он побродит и успокоится, но как только он возвращался из очередного путешествия, начинал скучать, сидя на месте, и планировал следующее. Парень успел поступить и на физический факультет, и на журфак БГУ, но ни один из них не закончил: тяга к приключениям побеждала.

Родным пришлось смириться. Сейчас, правда, Андрей задержался на экономическом факультете БГЭУ, где учится заочно. Но для тех, кто заранее делает ставки на то, что и здесь он не доведет дело до конца и считает его чуть безответственным, у Андрея в запасе есть железный аргумент: «В нашей стране сейчас, к сожалению, не самая лучшая ситуация в плане возможностей и зарплат. Держаться за условные 500 рублей без перспектив я не вижу смысла».

В Китае парень пробудет два месяца, параллельно продолжая снимать свой видеоблог, на который делает ставку как на будущую работу. После планирует попасть во Вьетнам, Лаос, Таиланд, Индонезию. Осенью перед возвращением в Беларусь Андрей хочет «заскочить» в Северную и Южную Корею.

Вот таким образом Андрей чаще всего зарабатывает деньги.

Пока это все впереди, а сейчас Андрей вспоминает самые прикольные случаи и казусы из путешествия и делится главными лайфхаками с теми, кто тоже мечтает о жизни со вкусом автостопа:

- В первый день моего путешествия выпал снег. Учитывая, что обычно 11 мая - солнечный весенний денек, меня это совсем не порадовало. Далее плохую погоду еще долго не давало покоя.

- Держа курс на Москву, я «застопили» двух парней. Каждый из них был на отдельной машине. Одна из них сломалась. Ее взяли на буксир. Несколько раз трос рвался, после чего я достал из рюкзака альпинистский карабин, и мы кое-как добрались до Москвы. В тот момент я чувствовал себя Филеасом Фогом.

- По дороге к Уфе в одной из машин у меня на плече спал пьяный капитан корабля. В форме и с фуражкой.

- Когда в третью ночь я стопив посреди казахского степи, остановился дальнобойщик из Бобруйска. Учитывая, что я тоже оттуда, было очень круто.

- В Казахстане три водителя подряд обеспечивали меня тушенкой. Выглядело, будто они сговорились.

- Доехав до китайской границы за 4 дня и 10 часов, я уперся в закрытую границу. Опоздал буквально на 5 минут! Было очень обидно.

- На днях в китайском Чэнду с помощью игры на гитаре я заработал $40. Почти $15 у меня сразу же украли у хостеле.

В путешествиях хватает опасностей и неприятностей, однако то же самое может постигнуть нас и в обычной жизни, поэтому не стоит бояться нового. Люди любят иностранцев и поддерживают их, таким образом, возможно, компенсируя свои планы, что не сбылись.