закрыть
24 мая 2017, среда, 12:25
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Дональд Трамп прибыл в Ватикан на встречу с Папой Римским Франциском

  • 24.05.2017, 10:26
  • 10,154
ДОНАЛЬД ТРАМП
ФОТО: LOREN ELLIOTT/ZUMAPRESS

Президент США также проведет переговоры с президентом Италии.

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в ходе своего первого визита в Европу прибыли в Ватикан, где Трамп встретится с папой римским Франциском, пишет newsru.co.il.

После встречи с понтификом Трамп проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Паоло Джентилони.

Напомним, что в ходе предвыборной кампании в США папа римский посетил границу Мексики и США и заявил, что люди, которые хотят строить только стены, а не мосты, не являются христианами.

В ответ Дональд Трамп назвал это заявление позорным и обвинил Франциска в том, что тот является пешкой мексиканского правительства.


Мнение

У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий
Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип


Интервью

Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля