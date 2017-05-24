Дональд Трамп прибыл в Ватикан на встречу с Папой Римским Франциском 24.05.2017, 10:26

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ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: LOREN ELLIOTT/ZUMAPRESS

Президент США также проведет переговоры с президентом Италии.

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в ходе своего первого визита в Европу прибыли в Ватикан, где Трамп встретится с папой римским Франциском, пишет newsru.co.il.

После встречи с понтификом Трамп проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Паоло Джентилони.

Напомним, что в ходе предвыборной кампании в США папа римский посетил границу Мексики и США и заявил, что люди, которые хотят строить только стены, а не мосты, не являются христианами.

В ответ Дональд Трамп назвал это заявление позорным и обвинил Франциска в том, что тот является пешкой мексиканского правительства.