Геннадий Федынич встретился с премьер-министром Швеции 24.05.2017, 10:54

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Стефан Левен и председатель независимого профсоюза РЭП говорили о проблемах с экономикой и правами человека в Беларуси.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен пожелал белорусскому народу достойной жизни, пишет praca-by.info.

Краткосрочная встреча Геннадия Федынича с главой шведского правительства состоялась на Конгрессе профсоюза «IF Metall», который проходил с 19 по 22 мая 2017 года. На съезде присутствовали 300 делегатов и гости из 68 стран. В числе гостей был и председатель независимого профсоюза РЭП – единственной организации, представляющей Беларусь на Конгрессе в Гетеборге. Профсоюзы РЭП и шведский «IF Metall» давно поддерживают тесную связь, обмениваются опытом и информацией.

– Швеция – одна из немногих стран, которая больше остальных знает о Беларуси. О том, что у нас происходит, в каких условиях приходится работать независимым профсоюзам. Поэтому нам со шведами легко разговаривать на эти темы, - сказал Геннадий Федынич.

Конгресс является высшим органом принятия решений профсоюза и проводится каждые три года. Программа съезда была насыщенной: помимо выборов нового председателя (впервые за 125 лет существования организации ее лидером стала женщина, Мария Нильсон), делегаты занимались обсуждением сокращения рабочей недели и рабочего дня, безработицы и найма, обучения на рабочем месте, идеи глобального социального диалога и других острых тем.

Мария Нильсон

Чтобы приготовить достойную смену рабочего поколения в мире, нужно объединить усилия всех стран

– И профсоюзы Швеции, и правительство одинаково озабочены тем, чтобы не пропустить момент перехода всех производств к цифровым технологиям. Нужно совместно выработать стратегию: как без отрыва от производства повышать образовательный уровень рабочих. Естественно, так как страна экспортирует 90% своей продукции, все заинтересованы в высоком качестве этой продукции, в ее ликвидности и конкурентоспособности. Многие решения, выработанные на Конгрессе, было бы не лишним привнести в Беларусь – особенно в том, что касается образования. Если же шведы признают недостаточный уровень образования своих рабочих, открыто заявляют о том, что специальное техническое образование у них – низкого качества, - что тогда говорить о Беларуси? А чтобы приготовить достойную смену рабочего поколения в мире, нужно объединить усилия всех стран, – рассказал лидер независимого профсоюза.

Если даже шведы признают низкое качество своего образования, что говорить о Беларуси?

Конгресс профсоюза «IF Metall», по мнению председателя профсоюза РЭП, даст толчок развитию профсоюзного движения не только в Швеции, но и во всем мире:

– Чем был полезен Конгресс непосредственно РЭПУ: помимо знакомства с мировым опытом работы, там был целый ряд встреч с нашими коллегами из других стран: того же Бангладеша, где средняя заработная плата – 60 евро в месяц; профсоюзниками Германии, Франции, Японии, Индонезии; с Польшей впервые за долгое время удалось наладить контакт. Нам есть, чему у них учиться и даже обмениваться опытом: многие страны Европы интересуются тем, как обстоят дела в Беларуси.

Геннадий Федынич особо отметил:

– Конгресс – это рабочий съезд, а не формальность: принимаемые там решения вступают в силу и влияют на политику государства. И то, что на Конгрессе выступает, к примеру, премьер-министр Швеции, говорит о том, что правительство видит в профсоюзе движущую силу, которая может объединить рабочих и сказать свое веское слово – к которому прислушаются.