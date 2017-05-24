Путин работает по сухой методичке 1 Александр Ночнагор

24.05.2017, 11:33

Фото: Коммерсант

В действиях российского правителя нет никакой импровизации.

Во всём, как говорили классики, нужна опора или, точнее, база. Всё же легче доказывать что черное — это на самом деле белое, когда в наличии имеется удобный прецедент. Просто надо это подать в правильном и удобоваримом для целевой аудитории контексте. И, желательно, при этом скрыть реальный прецедент, который указывает вполне даже на противоположное явление. Понятно, что изначальная ситуация не изменится. В применении к текущему моменту, в начале тот же Путин только в профиль. Но далее, вполне возможны варианты.

За 17 лет правления Путин показал свою слабость к разного рода символизму и опоре на прецеденты. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Вся деятельность Путина — это не импровизация, а сухая методичка. Если получилось у предшественников, то почему бы не попробовать ещё раз. А то что авторы методички всемирно известные негодяи (а куда еще записать Герострата, Нерона, Адольфа Алоизовича, Иосифа Виссарионовича, и им же подобным как не в этот разряд), так это просто исторический опыт. Ну или не более того.

Прилагательно, к Путину (или тем кто за ним стоит) прецедент опирается на преемственность с Российской Империей. Причем, для этого пришлось даже пойти вразрез со своей альма-матер и вдолбить в мозги, что почивший СССР, был прямым наследником и правопреемником Российской Империи. Да было дорогостоящее помутнение рассудка, но предыдущий великий правитель (фактически император) всех их наказал и крамолу искоренил. Иными словами, имел место обман зрения ввиду неожиданного поворота избушки, пардон, Империи к цивилизованному миру задом. Попытка восстановления правопреемственности на словах и делах в чем-то удалась. Вот только механизм так и не повернулся к цивилизованному миру на полные 180 градусов. Не смогли или не дали — это микро причины, понятные для короткого промежутка времени. Но Путин (или те кто за ним стоит) прекрасно понимают, что это и не могло произойти, поскольку имеет место конкретный исторический прецедент. В отличие от Ялты и Потсдама, его не педалируют, поскольку именно этот прецедент четко указывает, что у Путина и его имперских амбиций нет долгосрочного будущего.

Данный исторический прецедент хорошо известен и является прямым результатом Первой Мировой Войны. Четыре проигравших империи (Германская, Австро-Венгерская, Оттоманская и Российская) перестали де-юре существовать. Причем за исключением Германской империи, которая имела заморские колонии и потеряла их в результате поражения, все остальные три империи были лоскутными и росли методом присоединения соседей. Не важно, по каким причинам, Российская Империя вместо стана победителей оказалась в числе проигравших. Она разделила судьбу всех остальных програвших. Все империи за исключением Австро-Венгерской совершали попытки возродиться под различными системами правления, но эти всплески оказались кратковременными. Тот факт, что нынешняя Россия продолжает существовать на большей части своей территории на начало Первой Мировой Войны, ситуацию не меняет. Процесс, запущенный поражением в той войне замедлился, но не остановился. Та же Австро-Венгерская Империя де-факто окончательно развалилась после развода Сербии и Черногории. Германия осталась в себе после Второй Мировой Войны. Оттоманская империя ещё в процессе развода.

Впрочем, как и Российская Империя.

Кроме того, данный прецедент лишает нынешнюю Россию базы считать себя метрополией. В Ялте и Потсдаме мир делили устанавливая зоны интересов и ответственности в послевоенном мире. В результате, после развала колониальной системы, все бывшие метрополии остались в позиции ответственных за свои бывшие владения. Именно поэтому в случае возникновения проблем в Мали или Нигере туда едут фрацузские военные, а в Руанду или Бурунди бельгийские. Им не надо просить разрешения у Совета Безопастности ООН. Это зона их ответственности. Путину позарез нужен такой статус метрополии, чтобы иметь моральное право без лишних проблем вводить армию на территорию бывших частей Российской Империи, считая их своей зоной ответственности.

Будапештский меморандум один из примеров такого подхода. Западу было удобно решать финансовые и политические проблемы с одним правопреемником, главным в своей зоне ответственности. Результатом, такого подхода стала практическая безнаказанность России и оккупация части территории Грузии, Украины и Молдовы.

Я думаю, Путин хорошо понимает все прелести статуса бывшей имперской метрополии. Ему не нужен статус региональной силы вокруг которой группируются менее экономически и государственно развитые соседи. Путину нужно место в стане тех кто решает и несет ответственность за остальных. Экономически Россия туда не тянет. Остается вариант людоеда, которого боятся, но принимают на равных, чтобы не наделал больших бед. Заявления и действия Запада в отношении России как к незаменимому партнеру в решении проблем в Сирии, в Украине, в Молдове, в Грузии и других странах только ухудшает данную ситуацию.

Я не утверждаю, что общее решение цивилизованного мира официально отказать России в статусе метрополии и ее роли ответственности на территории бывшего Советского Союза и стран Восточной Европы моментально решит проблемы российской агрессии и вернет захваченные Россией территории. Но, думаю, поможет разблокировать варианты действенной (в том числе военной помощи) тем кто защищается от российского агрессии и противостоит ей. И вполне возможно поможет уменьшить количество жертв, которые разлагающийся труп Российской Империи, может утянуть за собой пока не развалится окончательно. А это как показывает история факт. Неизбежный.

Александр Ночнагор, inforesist.org