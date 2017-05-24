закрыть
24 мая 2017, среда, 15:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Владимир Денисов: Если в стране много дворцов – это не значит, что сразу появятся хоккеисты

1
  • 24.05.2017, 14:51
Владимир Денисов
Фото с сайта sport. business-gazeta.ru

Защитник сборной Беларуси сравнил развитие белорусских и канадских хоккеистов.

«Если в стране много дворцов, то это не значит, что сразу появятся хоккеисты. Посмотрите, сколько лет хоккеистам сборной Канады. И выглядят как все остальные хоккеисты, вроде не фактурные. Но в 18 лет человек играет в НХЛ, забивает, показывает зрелую игру. Наверное, он как-то по-другому готовится, не так как мы.

Это долгий разговор. Получается, они другие, подготовка у них другая. Все прекрасно знают, что начинать нужно с детской школы, но у нас только говорят об этом. Надо двигаться вперед. Главное, чтобы сейчас сделали правильные выводы, и началась работа над ошибками», – сказал Владимир Денисов в программе «Спорт-кадр» на ТК «Беларусь 5», передает tribuna.com.


Мнение

У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий
Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип


Интервью

Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля