Сидорский похвалил опального бизнесмена Арбузова 1 24.05.2017, 21:19

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Сергей Сидорский

Бывший премьер не стал комментировать задержание и возбуждение уголовного дела в отношении бизнесмена.

На рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разместили свое производство многие известные автомобильные бренды, но белорусские компонентные заводы не спешат стать на их конвейер. Об этом заявил член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК, бывший премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский, выступая на Белорусском промышленном форуме, передает tut.by.

Сидорский рассказал о недавних переговорах с Volkswagen, Mercedes и Renault, которые уже разместили или готовятся разместить свои производственные мощности в России, но с целью увеличения доли локализации заинтересованы в приходе на их конвейер компонентные предприятия из стран ЕАЭС.

«Последние наши переговоры закончились в Москве с Mercedes. Они поставят завод в Подмосковье. И мы сразу им предложили локализацию. То есть чтобы они привлекали контрактные производства, в том числе и белорусские», — сказал Сидорский. Помимо немецкого автогиганта на союзный рынок приходят корейские и французские компании.

«Вчера я вел переговоры с Renault, и мы договариваемся о том, чтобы они подключили все наши компонентные заводы. Но здесь задача состоит в том, способны ли мы быть сегодня на инновационном конвейерном производстве?» — задался вопросом бывший премьер.

«Два года назад я взял 25 человек для переговоров в Калугу, где мы договаривались с концерном Volkswagen. Условия были следующие: качество и сроки поставки. Наши компонентные предприятия не смогли выбрать условия конкретной сборки Volkswagen. И все разъехались. Сейчас в Калуге работает только одно белорусское предприятие, и оно частное», — сказал Сидорский. «Капский, БАТЭ, футбол — это хорошо. Но где завод?» — задался вопросом он, имея ввиду госхолдинг «Автокомпоненты», созданный на базе борисовского предприятия.

В беседе с корреспондентом tut.by Сергей Сидорский подтвердил, что в Калугу пробилась компания из группы «Фенокс» Виталия Арбузова. Бывший премьер не стал комментировать задержание и возбуждение уголовного дела в отношении бизнесмена, пояснив, что «наслышан об этом из прессы».

Чиновник уверяет, что сегодня открывается обширнейший рынок загрузки компонентных предприятий. По его словам, это есть не что иное, как инновационная экономика. Однако он сомневается, смогут ли белорусские производители автокомпонентов выйти на этот рынок. «Сегодня надо четко ставить себе задачу: хотим мы быть на этом рынке — будем, не хотим — так в Калуге уже канадцы ведут переговоры. Каждую неделю туда прилетают. Но если и мы эти вопросы будем решать, тогда будем двигаться», — резюмировал Сидорский.

Председатель Госстандарта Беларуси Виктор Назаренко пояснил, что белорусские предприятия не смогли попасть на конвейерное производство, потому что не показали, что работают по стандарту ISO/TS 16 949, который признан во всем мире. «И у организаций, которые его не внедрили, будущего в сильном машиностроении нет. Если мы хотим, чтобы нас признавали не только в России, но хотя бы еще и в Европе, то без внедрения этих стандартов будет сложно на это рассчитывать», — заявил Назаренко. По его словам, выходить с устаревшими стандартами качества на внешние рынки бессмысленно. Назаренко призвал белорусских автомобилестроителей задуматься и тратить ресурсы на развитие персонала, на развитие компетенций, на создание и использование современного оборудования, на повышение качества выпускаемой продукции.