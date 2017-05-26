Крик души пинчан: Не хотим встречать своих детей в потемках 3 26.05.2017, 15:13

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Родители возмущены переводом школ на график «под Колю».

О смещении времени начала школьных занятий на час рассуждали на Медиа-Полесье пинчане. Пользу или вред ребенку и семье принесет нововведение, на этот раз высказались родители детей лунинецких школ.

Лукашенко своем выступлении перед «парламентариями» высказал «целесообразность» сдвига времени начала школьных занятий на 9 часов. Как известно, начало занятий в учреждениях образования регламентированы санитарными нормами, которые гласят о том, что занятия не должны начинаться раньше 8 часов утра и заканчиваться позднее 20:00.

Безусловно, если занятия начинать в 9 часов ребенку будет больше времени на сон. Какой школьник об этом не мечтает. Но ведь занятия начинаются на час позже, соответственно, они и закончатся часом позднее. А ведь многие ребята посещают занятия по интересам, школы искусств. И как быть? А что делать родителям, большинству из которых на работу к 8 часам?

Как заявила 25 мая пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая, до начала школьных занятий в 9 утра, у детей, которых привели раньше, могут быть факультативы, творческие занятия, разминка, классные часы и возможность доучить уроки. Как с максимальной пользой провести это время, решат администрации учебных заведений.

А как быть с детьми, которые обучаются во вторую смену? Ведь зачастую в крупных школах и так нехватка кабинетов. Насколько возможно будет руководству школы составить расписание, которое сможет соответствовать тем же санитарным нормам и будет вообще выполнимым?

На этот счет представитель Минобразования заявила, что рассматривается вопрос о сокращении школьных перемен.

Журналисты поинтересовались мнением лунинчан, чьи дети посещают или в будущем году пойдут в школу, что они думают о нововведениях.

Виктория: - Для очень многих людей позднее начало учебы создаст проблемы. В школу, которую посещает мой сын, детей приводят к первому уроку около 7.30, потому что мамам и папам надо успеть на работу. Некоторых ребят приводят старшие братья или сестры, но ведь не у всех они есть. Как и бабушки с дедушками. А что предполагается? Отводить ребенка в школу к 8, чтобы он там час сидел до занятий?! Или надеяться, что сам дойдет? А как же безопасность?

Валентин: - С одной стороны, за лишний час утреннего сна можно и душу продать. И когда я учился в школе, необходимость вставать ни свет ни заря и ползти на занятия, фрустрировала до невозможности. Особенно зимой, когда в это время на улице мрак, жуть и никакого социального оптимизма. «Досыпать» приходилось на первом уроке. Поэтому, с точки зрения школьник, начинать учебный день с 9 - это просто прекрасно.

А вот с точки зрения родителя, которому к 8 или к 9 на работу, - это лишняя головная боль, так как не все семьи снабжены бабушками и дедушками, которые смогли бы водить младших школьников в пункт коллективного грызения гранита науки.

Ирина: - Не вижу абсолютно никакого смысла в данном изменении. Легче никому не станет. Моя Алена находится в школе до 13-14 часов, обедает и идет в школу искусств. А что получится, если на занятия к 9? Ребенку ни поесть, ни отдохнуть! Ведь вряд ли занятия в школе искусств сдвинут «на попозже». Получается, после школы нужно бежать заниматься музыкой. И потом будут говорить, что здоровье школьников ухудшается. Действительно, с чего бы…

Анна: - Большинство родителей работает с 8 часов, поэтому физически при всем своем желании не смогут приводить своих детей в школу к девяти. Даже если они на машинах. Выход возможен, если организовывать утренние продленки. Школьные программы и так перегружены, а у школьников зачастую 7-8 уроков. Ребенок приходит домой и так поздно, а ведь еще должна быть возможность сходить в какую-либо секцию, сделать уроки на следующий день. А дети, которые учатся во вторую смену, будут совсем поздно приходить и ложиться спать за полночь.

Владимир: - Я категорически против. Мой рабочий день начинается в 7.30, жена часто ездит в длительные командировки. А, и сына, и дочь нужно водить в школу к восьми утра. А кто отведет их к девяти? Или я должен оставить детей одних? Если поставить начало занятий в 9, то и заканчиваться они будут позднее (хотя куда уж позже). График второй смены тоже сдвинется. Вряд ли родителям понравится встречать своих детей в потемках. И сидеть с ними и делать «домашку».

Лариса: - Объективно я против, как и большинство родителей. Удобнее самой собрать ребенка и отправить его в школу перед работой и не переживать потом, вовремя ли он вышел, то ли надел, все ли взял. А если ребенок в первом классе, то нужно его успеть завести в школу перед работой. Если школа далеко от дома, то и более старших детей родители подводят в школу. Я думаю, что для большинства работающих родителей вариант на 8 часов лучше. И для школ, думаю, сдвиг на час первой смены не так-то просто осуществить. Есть же еще вторая смена, она сдвинется, и дети поздно по темноте домой будут возвращаться. Отдельная история в гимназиях. Как моя дочь Полина учится. У них нет второй смены. И нет младших классов. Пятиклассники уже вполне могут собраться в школу сами и добраться до нее без проблем. Здесь ничто не мешает начать уроки с 9 часов. Полина была бы «за» поспать лишний час. И перемен у них много по 25 минут. Зачем они такие длинные? Их бы сократить. И из гимназии бы не намного позже приходили.