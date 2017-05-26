Более 10 руководителей предприятий АПК уличили во взяточничестве 9 26.05.2017, 20:49

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В Беларуси выявили преступную схему, в которой были замешаны руководители предприятий АПК.

Речь идет о махинациях, связанных с ветеринарными препаратами и кормовыми добавками.

Как сообщает пресс-служба МВД, были установили системные факты получения незаконных денежных вознаграждений руководителями ряда государственных предприятий либо с долей собственности государства за лоббирование интересов коммерческой структуры, занимающейся ветеринарными препаратами и кормовыми добавками, при заключении сделок на поставку продукции и решении вопросов по возврату образовавшейся задолженности.

Этой коммерческой структурой являлся один из крупнейших коммерческих производителей и поставщиков ветеринарных препаратов и кормовых добавок — управляющая компания холдинга «АФМ» и входящие в него хозяйствующих субъектов. Структура поставляла продукцию для нужд государственных сельскохозяйственных предприятий страны по завышенным в 3−5 раз ценам.

Сумма взяток составляла 5−8% от товарооборота с предприятиями агропромышленного комплекса, взятки формировали путем обналичивания денежных средств компании путем вывода на подконтрольные субъекты хозяйствования на территории иностранных государств и поэтому они могут составлять в общей сумме более 1 млн долларов США за последние два года. Только за апрель текущего года зафиксированная сумма взяток на всех участников преступной группы составила не менее 6,5 тысячи долларов, окончательная сумма взяток будет установлена в ходе следствия.

Правоохранители сообщили, что деньги передавали руководители коммерческой организации либо по их указанию подчиненные работники.

При очередной передаче денег задержали с поличным менеджера данной коммерческой структуры, который в сговоре с руководителями передал первому заместителю председателя правления Белкоопсоюза денежное вознаграждение за обеспечение своевременной оплаты за поставляемую продукцию субъектам хозяйствования, подчиненным Белкоопсоюзу.

Следственный комитет возбудил 15 уголовных дел за дачу взяток (ст. 431 УК) в отношении должностных лиц данной коммерческой структуры, а также за получение взяток (ст. 430 УК) в отношении должностных лиц ряда государственных предприятий агропромышленного комплекса: КУП «Гродномясомолпром», ОАО «Слонимский мясокомбинат», ОАО «Жодино Агроплемэлита», ОАО «Вилейский комбикормовый завод», КУП «Минская овощная фабрика», ОАО «Смолевичский райагросервис», Борисовский комбинат хлебопродуктов.

10 лицам предъявлено обвинение и в отношении них применена мера пресечения в виде заключения под стражу, еще 5 лиц привлечены в качестве подозреваемых.

Некоторые из вышеперечисленных раскаялись в содеянном и признали свою вину.