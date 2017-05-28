Зюганова переизбрали главным коммунистом России

Зюганова переизбрали главным коммунистом России4
- 28.05.2017, 8:21
Пленум ЦК единогласно утвердил Зюганова председателем КПРФ.
Геннадия Зюганова переизбрали председателем Коммунистической партии Российской Федерации, сообщил РИА «Новости» секретарь Центрального комитета партии Сергей Обухов.
«Пленум ЦК единогласно избрал председателем ЦК Зюганова», — заявил Обухов.
Переизбрание состоялось на прошедшем 27 мая в Москве отчетно-выборном съезде партии. В рамках мероприятия избрали новый состав Центрального комитета и контрольной комиссии.