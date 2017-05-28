В Германии протянут пивной трубопровод 3 28.05.2017, 9:59

4,043

Трубопровод должен защитить землю от износа под колесами грузовиков, которые подвозят пиво на фестиваль Wacken Open Air на севере Германии.

Организаторы фестиваля Wacken Open Air на севере Германии построят собственный пивной трубопровод, предназначенный для утоления жажды посетителей, сообщает delfi.ee.

Ежегодно посетители феста выпивают около 400 тысяч литров пива. На мероприятие в августе в небольшой поселок Вакен съезжаются до 75 тысяч туристов из разных стран мира. Для сравнения: в самом поселке постоянно проживает менее двух тысяч человек.

Трубопровод должен защитить землю от износа под колесами грузовиков, которые подвозят пиво на фестиваль. Также труба избавит работников фестиваля от необходимости постоянно заменять опустевшие бочки полными.

Кроме этого, к фестивалю обновят канализацию и систему доставки питьевой воды, а улучшенная дренажная система позволит избежать появления гигантских луж. Общий объем инвестиций в улучшения составит примерно миллион евро.