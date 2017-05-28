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Мужская сборная Беларуси по волейболу одержала третью победу в отборе к ЧМ

  • 28.05.2017, 12:19

В пяти партиях белорусы обыграли команду Швейцарии.

Мужская сборная Беларуси по волейболу одержала третью победу в отборочном турнире чемпионата мира в группе Е, матчи которой проходят в Загребе, сообщает БелТА. В пяти партиях подопечные главного тренера Александра Сингаевского обыграли команду Швейцарии - 3:2 (25:19, 25:21, 22:25, 21:25, 15:10).

Старт матча сложился удачно для белорусов. Усилиями Павла Авдоченко и Сергея Бусела они уверенно действовали на блоке, превосходили соперников и в нападении, несмотря на перестановки в составе (с первых минут остался в запасе основной диагональный на этом турнире Артур Удрис).

Швейцарцы лишь в третьей партии благодаря точной и мощной подаче смогли сократить отставание в счете, им удалось добиться успеха и в четвертой партии. Однако в пятом сете, на тай-брейке, белорусы не допустили ошибок и одержали важную победу.

Ранее подопечные Александра Сингаевского выиграли у Норвегии (3:1), Хорватии (3:1) и продолжают удерживать второе место в группе Е.

В заключительный день турнира, 28 мая, в матче с Данией, которая ранее неожиданно обыграла Хорватию 3:2, определится обладатель путевки в третий раунд квалификации к чемпионату мира.

Турнирное положение в группе Е: 1. Сербия - 4 победы (12 очков/4 матча). 2. Беларусь - 3 (8/4). 3. Швейцария - 2 (7/4). 4. Дания - 2 (5/4). 5.Хорватия - 1 (4/4). 6. Норвегия - 0 (0/4).

Сборная Сербии, победив Норвегию со счетом 3:0, обеспечила себе участие в финальной стадии чемпионата мира, которая пройдет в 2018 году в Италии и Болгарии.

В заключительном туре в Загребе 28 мая сыграют Норвегия - Швейцария (16.00), Сербия - Хорватия (18.30), Беларусь - Дания (21.00).

Команда, которая займет второе место в группе, сыграет 11-16 июля в третьем раунде квалификации, где поспорит за единственную путевку на мировой форум с пятью другими сборными из других групп второго этапа отбора.


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