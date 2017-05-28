Налоговая нашла еще один повод заглянуть к минчанам 28.05.2017, 12:50

Скоро жители столицы получат уведомления об уплате имущественных налогов.

Имущественных налогов для физических лиц два: налог на землю и на недвижимость. И срок уплаты для них один — не позднее 15 ноября нынешнего года, пишет «Минский курьер».

Уведомления направляют владельцам одноквартирных жилых домов, садовых домиков, дач, двух и более квартир и комнат, хозяйственных построек, гаражей, машино-мест, земельных участков. Ставка земельного налога зависит от кадастровой стоимости участка, его функционального назначения. Для усадебной застройки в Минске она равняется 0,15 %.

Ставка налога на недвижимость для минчан с учетом повышающего коэффициента, установленного решением депутатов Мингорсовета, составляет 0,2 % от стоимости домика или гаража. А для физических лиц (собственников двух и более жилых помещений в многоквартирном доме) — 0,4 %.

Некоторые плательщики имущественных налогов могут получить льготу.

— Владельцам нескольких жилых помещений дается право не облагать налогом одну из квартир на свое усмотрение. Если у вас два жилых помещения, то платить будете только за одно. Многодетные семьи, где детям еще не исполнилось 18 лет, полностью освобождаются от налога на недвижимость, — отметил заместитель начальника отдела налогообложения физических лиц инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Дмитрий Плевский.

Также налог на недвижимость и землю не берут с пенсионеров по возрасту, инвалидов I и II группы за принадлежащие им гаражи.