Путинист Сергей Лазарев срочно покинул Россию 3.05.2024, 10:01

Певец попал в неприятную ситуацию в стране прибытия.

Российский певец Сергей Лазарев, который поддержал вторжение РФ в Украину, улетел в Турцию вместе с детьми.

Как сообщил артист-путинист в своих соцсетях, в Турции у него запланировано выступление, но он решил не только заработать деньги, но и отдохнуть.

После того, как Лазарев опубликовал видео своего пения из отеля в Турции, фанаты артиста были в шоке. Путинист выглядел совсем не в форме, а его пение резало ухо. Певец не попадал в ноты и выглядел как-то безалаберно.

«Со слухом тут проблемки», - написал Лазарев.

Как отметили, сами же поклонники певца, без фонограммы на концерте не обойдется и посоветовали любителю Путина взять перерыв в карьере.