Эксперт: Противостояние Китая и США вышло на другой уровень 3.05.2024, 10:16

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Началась новая гонка вооружений.

В Соединенных Штатах Америки представили бюджет Пентагона на следующий финансовый год. Документ можно назвать бюджетом холодной войны. Большинство из новых финансовых релокаций, которые планируют американцы, направлены на то, чтобы противостоять потенциальной агрессии Китая. Об этом сказал директор программы «Северная Америка» Совета внешней политики «Украинская призма» Александр Краев в эфире телеканала FREEДОМ.

«Это действительно бюджет войны. И нужно понимать, что это бюджет холодной войны, потому что противостояние Китая и США становится более жестким с политической точки зрения, оно выходит на другой уровень. Все-таки американцы стали осознавать, что Китаю нужно противодействовать не только словами, не только построением коалиций, формированием военно-политических блоков, но и также прямой угрозой того, что американскую «военку» невозможно будет обогнать», — сказал Краев.

По его мнению, КНР, несмотря на все заявления прессы, в том числе китайской, еще очень далеко до того, чтобы дойти хотя бы до двух третей тех возможностей, которыми обладают США. Но это совсем не означает, что Соединенные Штаты не должны развиваться далее.

«Большинство из тех новых статей расходов, релокаций финансовых, которые американцы планируют, как раз направлены на то, чтобы противостоять потенциальной агрессии Китая в Южно-Китайском море, возле Тайваня, Японии. То есть, это все нацелено как раз на Тихоокеанский театр военных действий», — подчеркнул политолог.

Краев акцентировал, что США таким образом дают прямой сигнал Китаю, который также проводит модернизацию своих вооруженных сил.

«Это сигнал о том, что американцы все видят, готовятся к такому сценарию. И, по сути, началась новая гонка вооружений. И вот этот бюджет Пентагона — яркое тому подтверждение», — резюмировал гость эфира.