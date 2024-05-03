В Гродно женщина позвонила в милицию и сказала, что у нее на балконе спят двое неизвестных мужчин 3.05.2024, 9:58

Позже события приняли неожиданный оборот.

Утром 3 мая в Гродно местная жительница позвонила в милицию и рассказала, что к ней на балкон проникли двое неизвестных. Прибывшие силовики никого не нашли, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Звонок от жительницы дома по улице Гоголя поступил в 06.12. Она сообщила, что к ней на балкон проникли двое неизвестных мужчин и спят там.

«При выбытии на место информация не подтвердилась. Накануне заявительница активно употребляла спиртные напитки», — отметили в ведомстве.

Там не уточнили, привлекут ли заявительницу к ответственности за ложный вызов.