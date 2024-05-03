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Белорусский таксист упрекнул пассажиров из-за грязной обуви ребенка

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  • 3.05.2024, 10:11
  • 4,206
Белорусский таксист упрекнул пассажиров из-за грязной обуви ребенка

Ему ответили.

В Слониме таксист приехал по вызову поздно вечером и столкнулся с не самыми приятными заказчиками. Произошел конфликт, и те обругали водителя. Он почувствовал себя оскорбленным и подал на пассажиров в суд. Сколько ему удалось отсудить за моральный ущерб?

Итог разбирательства опубликован в банке судебных решений.

Таксист прибыл по назначенному адресу в 22.30. Пассажиров было трое — мужчина и женщина с ребенком. Водитель заметил, что они во время посадки поставили ребенка ногами на сиденье, хотя тот был в грязной обуви, из-за чего чехлы испачкались песком.

Он попросил, чтобы по приезде они прибрали за собой. По словам водителя, просьба была высказана корректно, но пассажиры отреагировали агрессивно, начали ругаться на него матом и оскорблять, в том числе в связи с его профессией, высказываясь в том духе, что он лишь обслуживающий персонал. Водитель сразу же стал снимать происходящее на видео, но женщина принялась бить его по рукам и пыталась выхватить мобильный телефон. Все это наблюдали другие люди, находившиеся вокруг.

В дальнейшем водитель обратился в милицию и написал заявление на пассажиров, прикрепив в доказательство видеозапись. Обоих оштрафовали по ст. 10.2 КоАП (Оскорбление) — женщину на десять, а мужчину на пять базовых величин (370 и 185 рублей). Пара не оспаривала штрафы и выплатила их.

Но таксист решил, что этого мало, и обратился в суд.

«Оскорбления, высказанные ответчиками в его адрес, причинили ему нравственные и моральные страдания. Он перенес стресс, чувства стыда и унижения, поскольку конфликт происходил на виду посторонних граждан, что дискредитировало истца в глазах потенциальных клиентов. До настоящего времени переживает волнение и беспокойство», — говорилось в иске.

Мужчина потребовал с агрессивных пассажиров возмещение морального ущерба в размере 2000 рублей с каждого.

Суд пришел к выводу, что претензии таксиста законны и он имеет право на компенсацию, но только не такую огромную. Его моральные страдания оценили в 600 рублей, которые его обидчики должны выплатить пополам. Вдобавок с них взыскали по 111 рублей госпошлины.

Пассажиры не согласились с таким решением и подали апелляцию — каждый свою. Их доводы были одинаковыми. Во-первых, считали они, истец не доказал, что действительно перенес какие-либо страдания. Во-вторых, по словам пассажиров, конфликт спровоцировал сам таксист. Более того, они утверждали, что позже он вымогал у них деньги — 3000 рублей, в связи с этим они даже обращались в милицию. По мнению мужчины и женщины, 600 рублей — это слишком высокая цена за «страдания» таксиста, а с учетом обстоятельств он вообще никакого возмещения не заслуживает.

Однако областной суд постановил, что все эти доводы ничем не доказаны, а факт морального ущерба водителю подтверждается тем, что обидчиков оштрафовали за оскорбление. Решение суда первой инстанции было признано законным, а размер компенсации — справедливым.

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