В Молодечно собирают подписи за увековечение памяти Геннадия Карпенко 8 28.05.2017, 17:49

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Активисты предлагают переименовать площадь в честь Карпенко, а также поставить ему памятник.

25 мая в Молодечно активисты Социально-христианского движения и Молодые христианские демократы начали на улицах сбор подписей за увековечение памяти Геннадия Карпенко, сообщает bchd.info.

Подписи собирают за то, чтобы присвоить имя бывшего мэра стадиону, который построили, когда Геннадий Карпенко был главой города. Также предлагается поставить на Центральной площади вместо памятника Ленину памятник Карпенко, а саму площадь переименовать в честь Карпенко.

Геннадий Карпенко (1949-1999) в 1987 году стал директором Молодечненского завода порошковой металлургии. В 1990 году защитил докторскую диссертацию по технологии материалов. Сделал 50 изобретений, внедренных в 15 странах. В 1994 году избран членом-корреспондентом Академии Наук Беларуси. Удостоен Государственной премии. Получил удостоверение депутата Верховного Совета 12-го созыва, где руководил комиссией по науке и научно-техническому прогрессу.

В 1992 году возглавил Молодечненский горисполком, и за два года провел в городе экономические реформы, основал музыкальный и театральный фестивали, создал футбольный клуб, коренным образом десоветезировал городскую топонимику.

В 1996 году Геннадий Карпенко, тогдашний заместитель председателя Верховного Совета 13 созыва, направлял процесс импичмента Лукашенко. В 1998 году он стал во главе Национального исполнительного комитета, созданного перед окончанием легитимного срока правления Лукашенко. Геннадий Карпенко считался лидером белорусской оппозиции и наиболее вероятным кандидатом от оппозиции на альтернативных президентских выборах, но внезапно умер за месяц до их проведения.