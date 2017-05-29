Начальник ГАИ рассказал о новых сюрпризах для водителей и пешеходов 29.05.2017, 7:44

В Беларуси анонсировали новую редакцию правил дорожного движения.

Уже в ближайшие два месяца о нарушении ПДД белорусам будут сообщать через СМС, до конца года ГАИ предложит изменения в правила дорожного движения, а в двух-трехлетней перспективе практически все услуги водители смогут получить онлайн. Такие планы сегодня в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ озвучил начальник Управления госавтоинспекции МВД Беларуси Дмитрий Корзюк, передает tut.by.

Останавливаться перед пешеходом придется реже

Дмитрий Корзюк анонсировал, что до конца года появится проект изменений правил дорожного движения. Всех подробностей он не раскрыл, но отметил, что там точно по-другому пропишут приоритеты водителей и пешеходов на «зебрах».

— Мы создадим более конкретные правила, в каком месте и в какое время водитель должен остановиться, чтобы пропустить пешехода. Будет четко обозначено, в какой полосе должен находиться пешеход для обязательной остановки автомобиля водителем, — обошелся без конкретики начальник ГАИ Беларуси.

По его словам, новая редакция правил повысит безопасность на дорогах.

Сообщения о штрафах будут приходить на мобильный

В ближайшие два месяца так называемые письма счастья нарушителям правил дорожного движения будут приходить не по почте, а в виде СМС на мобильный. Система сейчас проходит тестирование.

С помощью камер и видео-радаров ГАИ сегодня следит за превышением скорости, неправильной парковкой, проездом на красный сигнал светофора и движением по полосам для общественного транспорта.

Очереди в ГАИ исчезнут, но года через два-три

1 июня ГАИ объявит тендер на разработку автоматизированной системы по продаже своих услуг. В полную силу она заработает года через два-три.

— С помощью этой системы мы планируем максимально снизить контакт между заявителем и сотрудником ГАИ. Зарегистрировать машину, выбрать номер и оплатить все услуги можно будет через интернет, — пообещал Дмитрий Корзюк. — Останутся две административные процедуры, на которые нужно будет приходить лично: это сверка и получение документов.

Также в планах встраивать в водительские удостоверения РФ-метки. Это значит, что, если вас остановит сотрудник ГАИ, предъявлять ему права будет необязательно. Система считает данные на расстоянии и самостоятельно передаст всю информацию о водителе на планшет инспектора.