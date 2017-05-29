Шуневич бьет по своим? 25 29.05.2017, 8:59

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ИГОРЬ ШУНЕВИЧ

ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

МВД разослало по райисполкомам «черные списки» своих бывших сотрудников.

Министр внутренних дел генерал-лейтенант Игорь Шуневич взял на контроль всех бывших сотрудников МВД, уволенных из органов по различным дискредитирующим обстоятельствам.

Не так давно по районам разослали документ за подписью Шуневича с указанием конкретных фамилий тех, кто был уволен из органов внутренних дел.

«Имеются в виду не просто сотрудники, которые были уволены со службы из-за того, что не прошли полиграф, - пояснили в МВД сайту belaruspartisan.org. - Документ касается тех, кто занимал различные руководящие должности и был уволен за какой-то проступок, не совместимый со службой. Дело в том, что в соответствии с определенными нормативными актами президента эти люди в течение пяти лет после увольнения со службы не могут занимать никакие руководящие должности в любой сфере, а в случае крайней необходимости их назначение в обязательном порядке должно быть согласовано с местными органами исполнительной власти».

Ясное дело, что после такого пристального внимания со стороны Шуневича чиновники местного уровня вряд ли возьмут на себя ответственность согласовать назначение таких лиц даже не на самую заметную руководящую должность.

«Как говорится, каждый имеет право на ошибку, - комментируют нововведение сотрудники МВД. - Эти люди уже один раз наказаны — их уволили из органов. Многие не имеют права на пенсию, потому что нет необходимой выслуги лет, а стаж службы не сходит в обязательный пенсионный. И теперь они еще будут иметь так называемый волчий билет!»

С одной стороны, действия Шуневича можно оправдать – в последнее время слишком много было скандалов, связанных с его подчиненными. Но с другой… Ведь среди уволенных есть не только те, кто, например, попался пьяным за рулем или был уличен в каких-то коррупционных действиях. Случаи есть разные, яркий пример последнего времени – кричевский прецедент с конфликтом руководящего состава ОВД и последующим увольнением заместителя начальника отдела по милиции общественной безопасно .

«Обязательная проверка на полиграфе, в результате которой при отрицательном заключении следует решение о непродлении контракта с сотрудником, даже если он безупречно отслужил больше 15 лет, так называемая люстрация тех, кто уволен по дискредитирующим обстоятельствам – все это сегодня формирует для людей в погонах агрессивную социальную среду, - делают выводы те, кто уже никогда не наденет милицейский мундир - они уволены без права ношения формы. -- Как бы сам того не замечая, Игорь Шуневич формирует из числа бывших силовиков ту самую пятую колонну, о которой так любит говорить Александр Лукашенко…»