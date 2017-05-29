закрыть
29 мая 2017, понедельник, 10:52
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В центре Минска прозвучал «Магутны Божа»

  • 29.05.2017, 9:14
  • 4,629

Гимн-молитву исполнили во время многотысячной процессии Божьего Тела в столице.

28 мая минские католики прошли по улицам столицы с процессией Божьего Тела. Шествие началось около костела Святого Роха на Золотой Горке, прошло по проспекту Независимости через площадь Победы, Октябрьскую площадь и площадь Независимости к главной католической святыне Минска.

Возле костела имени Пресвятой Девы Марии верующие запели «Молитву» Натальи Арсеньевой, более известную как «Магутны Божа», сообщает «Белсат».

В 1947 году композитор Николай Равенский положил «Молитву» на музыку, после чего «Магутны Божа» стал для белорусского эмигрантского движения настоящим религиозным гимном.


Мнение

Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович
Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип
У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина


Интервью

Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные