В центре Минска прозвучал «Магутны Божа»
- 29.05.2017, 9:14
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Гимн-молитву исполнили во время многотысячной процессии Божьего Тела в столице.
28 мая минские католики прошли по улицам столицы с процессией Божьего Тела. Шествие началось около костела Святого Роха на Золотой Горке, прошло по проспекту Независимости через площадь Победы, Октябрьскую площадь и площадь Независимости к главной католической святыне Минска.
Возле костела имени Пресвятой Девы Марии верующие запели «Молитву» Натальи Арсеньевой, более известную как «Магутны Божа», сообщает «Белсат».
В 1947 году композитор Николай Равенский положил «Молитву» на музыку, после чего «Магутны Божа» стал для белорусского эмигрантского движения настоящим религиозным гимном.