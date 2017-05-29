В центре Минска прозвучал «Магутны Божа» 29.05.2017, 9:14

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Гимн-молитву исполнили во время многотысячной процессии Божьего Тела в столице.

28 мая минские католики прошли по улицам столицы с процессией Божьего Тела. Шествие началось около костела Святого Роха на Золотой Горке, прошло по проспекту Независимости через площадь Победы, Октябрьскую площадь и площадь Независимости к главной католической святыне Минска.

Возле костела имени Пресвятой Девы Марии верующие запели «Молитву» Натальи Арсеньевой, более известную как «Магутны Божа», сообщает «Белсат».

В 1947 году композитор Николай Равенский положил «Молитву» на музыку, после чего «Магутны Божа» стал для белорусского эмигрантского движения настоящим религиозным гимном.