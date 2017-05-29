Российские туристы в Беларуси: С виду чисто и красиво, а внутри разруха 3 29.05.2017, 10:33

Весной в Беларуси традиционно потянулись туристы из России.

«Салідарнасць» изучила, на что они здесь обратили внимание.

«Добрые дядечки в милицейской форме любезно предоставили мне мобильный телефон»

Многие приехавшие в Минск поездом почему-то обращают в своих отзывах внимание на железнодорожный вокзал.

«Вокзал столицы Беларуси поражает своими масштабами и современной отделкой - повсюду стеклянные витрины, которые придают легкость помещению, огромные электронные табло помогают сориентироваться в пространстве, а многочисленные банкоматы и обменные пункты не оставят без копейки путешественников», – в частности, написала на otzyv.ru одна из российских гостей.

Что любопытно, ей помогли белорусские стражи порядка: «Добрые дядечки в милицейской форме любезно предоставили мне мобильный телефон, и уже через 10 минут я встретилась с тем, кто мне пообещал показать страну во всем ее великолепии».

«С виду чисто, красиво. Внутри же – две дырки в полу и все загажено»

Противоположное впечатление об инфраструктуре сложилось у других гостей из России, решивших посмотреть Минск и Несвиж.

«Последняя фотография характеризует Минск - каким мы его увидели и со слов местных. Поясню - это туалет на станции Городея. С виду чисто, красиво. Внутри же - две дырки в полу и все загажено. Как говорят местные - да у нас на виду все чисто, для вида метут и красят, а внутри разруха. Очень жаль, на вид действительно и Минск и Несвиж очень приятны глазу. Желаю Беларуси, чтобы внутри было так же чисто и красиво, как и снаружи», – написали туристы на otzyv.ru.

«ГУМ – советский магазин-универмаг, даже запах такой же»

Еще одна семья из России на майские праздники побывала в Минске окрестностях. Впечатления у них остались противоречивые.

«В отеле «Юбилейный» погружаешься в атмосферу позднего СССР, из плюсов у него только расположение, не знаю почему высокий рейтинг на Букинге, удивилась. Завтраки невкусные, но это еще полбеды, отель был полностью заполнен, жили спортсмены, так как в Минске проходил чемпионат мира по тайскому боксу, в столовой не хватает мест, все мечутся с тарелками в поисках столика», – (пожаловались https://www.otzyv.ru/read.php?id=201310) гости.

А также добавили: «С завтраками в районе нашей гостиницы было очень плохо, все кафе открываются не раньше 11 часов, поэтому если надо уехать куда-то рано утром, приходилось завтракать в отеле».

Ждал неприятный сюрприз семью во время экскурсии на заводе БелАЗ в Жодино: «Не удалось на Белазе прокатиться, в субботу не работала касса на заводе, а организаторы экскурсии об этом не предупредили и не предложили заранее оплатить».

Еще одно из впечатлений: «После экскурсии просто прогулялись по Минску, по проспекту Независимости, посетили ГУМ, погружение в детство, советский магазин-универмаг, даже запах такой же».

«Почему же у нас большинство малых городков не в таком состоянии-то???»

Группа российских профсоюзников детально осмотрела Лиду. И им понравилось.

«Здесь неяркие теплые цвета домов на центральных широких улицах тааааак греют душу, здесь все таааак обволакивает какой-то особенно уютной неспешностью, что уезжать не хочется совсем! И в стописятый раз возникает вопрос – ну ведь же не европы тут, не самая большая и богатая страна Беларусь, но почему же у нас-то большинство малых городков не в таком состоянии-то???», – написала туристка на forum.awd.ru.