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В Беларуси высадится российский спецназ

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  • 29.05.2017, 12:04
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В октябре состоятся учения Сил спецопераций Беларуси и спецназа ВДВ РФ.

Спецподразделения Сил спецопераций Беларуси и Воздушно-десантных войск России в октябре 2017 года проведут совместные тактические учения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Минобороны.

Местом проведения совместных учений станет наша страна. Для них выбраны полигоны в Пуховичском, Осиповичском и Минском районах Беларуси.

Согласно заявлению российского Минобороны, учения будут проходить в соответствии с планом сотрудничества между военными ведомствами Беларуси и России.


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