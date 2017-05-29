В Беларуси высадится российский спецназ 7 29.05.2017, 12:04

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В октябре состоятся учения Сил спецопераций Беларуси и спецназа ВДВ РФ.

Спецподразделения Сил спецопераций Беларуси и Воздушно-десантных войск России в октябре 2017 года проведут совместные тактические учения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Минобороны.

Местом проведения совместных учений станет наша страна. Для них выбраны полигоны в Пуховичском, Осиповичском и Минском районах Беларуси.

Согласно заявлению российского Минобороны, учения будут проходить в соответствии с планом сотрудничества между военными ведомствами Беларуси и России.