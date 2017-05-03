В Китае сделали бензин из воздуха 37 3.05.2017, 7:53

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По всей видимости, эра нефти безвозвратно прошла.

Китайские химики научились делать бензин из воздуха. Открытие сможет помочь решить проблему исчерпания полезных ископаемых.

Ученые из Китая разработали уникальный катализатор на основе наночастиц, при помощи которого можно будет производить бензин из воздуха. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature, пишет Nation News.

Новый катализатор функционирует на базе наночастиц железа. При этом он не только преобразовывает углекислоту в углеводороды, но и способен работать около 1000 часов.

Отмечается, что процесс крайне продуктивен: 96 процентов углекислого газа превращается в аналог бензина, и лишь 4 процента отводится на метан.