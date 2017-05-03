Как выглядят дороги в Могилеве 14 3.05.2017, 13:15

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Автолюбители передают «привет» местным чиновникам.

Могилевчане собирают фотографии ям и выбоин на местных дорогах, из которых мы решили составить рейтинг самых бездонных.

В группе «За дороги Могилев» уже десятки фотографий из разных районов города. Люди выкладывают фото ям, выбоин, разваленных бордюров, а так же фотографии отремонтированных дорог месяц спустя.

«Здесь можно все. Можно сломать ноги, провалиться в люк, стать по щиколотку в лужу, оторвать бампер, «сесть на брюхо». В общем, что писать — смотрите фото», — пишут возмущенные автолюбители.

Эти раны в асфальте, как всегда, стали заметны после зимы. Начиная с 28 апреля на странице появились десятки отзывов и фотографий из разных районов города. Публикуем самую жесть вместе с комментариями.

«Лицо города — это железнодорожный вокзал, а не облисполком и красная плитка!»

«Осторожно ямы!!! Глубина 20 см. Итог — сломана подвеска».

«Для Цумарева, Киблова и прочих, считающих что львы, заборы и арки придадут «ня хватающага лоску». Посмотрите под ноги! Район улицы Белинского».

«Район улицы Гришина».

«Что-то покруче? Легко! Жемчужная!»

«Самое сладкое: улицы Симонова-Алтайская. Рядом "Березина-Лада", ходят рейсовые автобусы. Часть полосы пытались отремонтировать, но водители предпочитают ехать по встречной, чем по отремонтированному куску. А некоторые ямы хорошо спрятаны в лужах, будьте осторожны, в них можно оставить колеса и подвеску».

«Пошла жесть. Здесь можно все. Можно сломать ноги, провалиться в люк, стать по щиколотку в лужу, оторвать бампер, «сесть на брюхо». Вообщем что писать — смотрите фото (район Бурденко, Космонавтов, Вавилова)».

«Легендарный переулок Гаражный. Там вообще была когда-нибудь дорога, помнит кто? Осталась одна полоса на всех. И грузовиков, и легковых, встречных и попутных. Интересно, приятно ли ездить руководству чудо-строительной организации каждый день на работу по такой. Да ее даже дорогой не назовешь».

«Улица Островского, от улицы Терехина до проспекта Пушкина. Самая жесть около Престона (300 метров). Спасибо дорогим чиновникам за наши дороги!»

«Улица Крупской...Такое ощущение, что на эту улицу наложили проклятие. Там никогда не было ни дорог, ни тротуаров, ни освещения. Постоянные аварии».

«Соломинка. Местные проезды. Как и на Каштановой, там полнейшая жесть».

«Закончим мы сегодняшнюю экскурсию на улице, которая претендует на звание худшей улицы Могилева. Улица Орловского, господа! Концентрация выбоин максимальная, бордюры через один развалены, куча искусственных неровностей, отсутствие разметки, аварийные люки. Как можно довести до такого состояния единственную дорогу такого крупного микрорайона??? У меня нет слов».