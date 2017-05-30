В продаже валюты без паспорта в Беларуси обнаружилось одно «но» 1 30.05.2017, 8:55

Вадим Иосуб

Фото: onliner.by

Власти все равно будут отслеживать информацию о тех, кто не имеет официального дохода, но покупает большие суммы валюты.

Об этом в интервью tut.by заявил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Эксперт обратил внимание на то, что при покупке валюты на сумму больше 1000 базовых величин (23 000 рублей) все равно нужно будет предъявлять документ, удостоверяющий личность, как и сейчас.

«При продаже валюты на соответствующую сумму паспорт потребуется. Будут преследоваться фискальные цели, будут отслеживать информацию о тех, кто не имеет официального дохода, но покупает большие суммы валюты», — говорит эксперт.

Напомним, что 29 мая Лукашенко подписал указ, отменяющий требование регистрации банками паспортных данных физических лиц, приобретающих иностранную валюту. Банкам отводится три месяца на подготовку к выполнению указа.