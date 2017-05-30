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Активисты из Гродно добились прекращения дела за «интернет-пикет»

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  • 30.05.2017, 10:57

Дело против Ольги и Сергея Веремеенко прекратили из-за отсутствия правонарушения.

В суде Ленинского района Гродно 30 мая судья Руслан Гурин вынес приговор на процессе против активистов из Гродно Сергея и Ольги Веремеенко: «Дело прекратить из-за отсутствия правонарушения», которое ранее было названо милиционером-свидетелем «интернет-пикетом», передает «Радыё Свабода».

Фотографии Сергея и Ольги Веремеенко с бело-красно-белым флагом и надписями «У Горадні такія самыя, як Васіль», «Такі самы, як Васіль!!!», милиция оценила как «несанкционированный пикет».

Веремеенко не скрывает, что разместил снимки в «Фейсбуке» в знак солидарности с Василием Поляковым, который отбывал в Гомеле 15 суток ареста за бело-красно-белый флаг. Веремеенко же считают, что «фотография не может считаться пикетом».


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