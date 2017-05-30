закрыть
30 мая 2017, вторник, 12:45
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Во время урагана в Москве пострадал белорус

2
  • 30.05.2017, 11:44
  • 2,238

40-летний Сергей Д. получил многочисленные травмы: переломы ребер, черепно-мозговую травму и вывих плеча.

Мужчину госпитализировали в больницу Домодедово, сообщают российские СМИ.

«Белсат» проверяет информацию. Пока в посольстве Беларуси в Москве и в больнице не поднимают трубку.

Жертвами урагана в Москве стали 13 человек, в том числе 11-летний ребенок. Около 80 получили ранения различной степени тяжести.

Сильный ливень с грозами и порывистым ветром начался в Москве в понедельник. В разных районах города зафиксированы случаи падения деревьев и рекламных щитов, одну из остановок общественного транспорта вырвало из земли.


Мнение

Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович
Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип


Интервью

Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе