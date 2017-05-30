Во время урагана в Москве пострадал белорус

Во время урагана в Москве пострадал белорус2
- 30.05.2017, 11:44
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40-летний Сергей Д. получил многочисленные травмы: переломы ребер, черепно-мозговую травму и вывих плеча.
Мужчину госпитализировали в больницу Домодедово, сообщают российские СМИ.
«Белсат» проверяет информацию. Пока в посольстве Беларуси в Москве и в больнице не поднимают трубку.
Жертвами урагана в Москве стали 13 человек, в том числе 11-летний ребенок. Около 80 получили ранения различной степени тяжести.
Сильный ливень с грозами и порывистым ветром начался в Москве в понедельник. В разных районах города зафиксированы случаи падения деревьев и рекламных щитов, одну из остановок общественного транспорта вырвало из земли.
Московский #ураган— Ника Шульга (@nikochka_21) 29 мая 2017 г.
Не помню чтобы май когда-то был таким! pic.twitter.com/JAIYHAPaWq
В районе м Третьяковская с крыши здания Москва Б. Ордынка 25, сорвало металлическую обшивку кровли, которая упала на улицу #ураган #новость pic.twitter.com/jogU8HIkmQ— ILya (@isguare) 29 мая 2017 г.