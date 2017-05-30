Во время урагана в Москве пострадал белорус 2 30.05.2017, 11:44

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40-летний Сергей Д. получил многочисленные травмы: переломы ребер, черепно-мозговую травму и вывих плеча.

Мужчину госпитализировали в больницу Домодедово, сообщают российские СМИ.

«Белсат» проверяет информацию. Пока в посольстве Беларуси в Москве и в больнице не поднимают трубку.

Жертвами урагана в Москве стали 13 человек, в том числе 11-летний ребенок. Около 80 получили ранения различной степени тяжести.

Сильный ливень с грозами и порывистым ветром начался в Москве в понедельник. В разных районах города зафиксированы случаи падения деревьев и рекламных щитов, одну из остановок общественного транспорта вырвало из земли.