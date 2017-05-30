Лукашенко потребовал проверить доходы и командировки «олимпийцев» 12 30.05.2017, 13:05

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Диктатор заявил, что от спортсменов в последнее время «никакой отдачи нет».

Лукашенко во время олимпийского собрания заслушал отчет ревизионной комиссии НОК Беларуси и предложил Комитету государственного контроля проверить представленную ревизионной комиссией информацию, сообщает пресс-служба правителя.

— Вы говорите, что не было никаких нарушений, все было нормально, — заметил Лукашенко. И поинтересовался, чем были обусловлены в свое время претензии правоохранительных органов к исполкому НОК в сфере строительства.

— Были вопросы, связанные с правильностью и соответствием законодательству строительства, в частности в городе Гомеле, — доложили Лукашенко. Вместе с тем более широкой и предметной информации у ревизионной комиссии не было.

— Я попрошу членов НОК согласиться с моим предложением. Здесь Леонид Васильевич Анфимов присутствует. Я попрошу, возьмите на себя функции, проверьте отчет ревизионной комиссии. Еще раз посмотрите на доходы-расходы. Вместе с администрацией президента посмотрите, куда они тратили эти деньги, правильно ли, — сказал Лукашенко.

— Нельзя на глазах у президента допускать таких вот общих докладов ревизионной комиссии. В конце концов, это огромные деньги. И надо посмотреть, кто куда в командировки ездил, можно ли было туда не ехать, — добавил диктатор.

— В отрасли по-прежнему не решен ряд значимых вопросов. Спорт как важнейший идеологический инструмент государственной политики так и не стал для белорусов источником национальной гордости и вдохновения. Для спортсменов в нашей стране делается все необходимое, но должной отдачи нет, — заявил Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко намерен ежеквартально проводить расширенное заседание исполкома НОК.

— Я для себя определил и вам обещаю, что каждый квартал у нас будет расширенный исполком под руководством президента. Не те 13 человек в кулуарах, а будем проводить расширенное заседание раз в квартал, — сказал Лукашенко.

Кроме того, с участием диктатора ежегодно будет проходить итоговое собрание Национального олимпийского комитета. На нем будут решаться самые проблемные и актуальные вопросы. Один из них — расходование заработанных денег.

Во время собрания Александра Лукашенко проинформировали, что на текущем и депозитном счетах НОК находится $ 85 тыс. и около $ 3 млн соответственно.